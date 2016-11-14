Türkiye sınırında ÖSO grupları arasına çatışma çıktı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez İlçesi'ndeki Esselame Sınır Kapısı'nın kontrolü nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda yaralanan ÖSO'ya mensup 19 yaralı, tedavi için Kilis'e getirildi. Yaralılar, sınır hattında bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle Öncüpınar sınır kapısından geçişler geçici olarak durduruldu.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan, Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi’ndeki Esselame Sınır Kapısı’nın kontrolü nedeniyle ÖSO’nun Şam cephesi El Şamiye grubu ile Türkmenlerden oluşan Sultan Murat Tümeni askerleri arasında anlaşmazlık meydana geldi.

Yaşanan anlaşmazlık sonucu taraflar arasında çatışma çıktı. Bölgeden silah ve top sesleri duyulurken, yükselen dumanlar Kilis’ten de görülüyor.

Yaşanan bu gelişme üzerine Kilis sınırında güvenlik güçlerince güvenlik önlemi alındı.

Kilis Valisi'nden açıklama

Çatışmalar nedeniyle Öncüpınar sınır kapısından geçişler geçici olarak durduruldu. Kilis Valisi İsmail Çataklı, sınırın öbür tarafındaki gelişmeler nedeniyle insani yardım ve ticari amaçlı geçişlerin geçici olarak güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu söyledi.

Yaralılar Kilis'e getirildi





Çatışmalarda yaralanan ÖSO'ya mensup 19 yaralı, tedavi için Kilis'e getirildi. Yaralılar, sınır hattında bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.