Türkiye sınırında insanlık dramı



Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Kürtler yaşadıklarını anlatırken, tüm mal varlıklarını bırakıp evlerinden kaçtıklarını ifade ediyorlar. Daha önce de on binlerce Yezidi ve Türkmen'in evini, yurdunu bırakarak kaçmasına neden olarak İslam Devleti örgütü Türkiye sınırına kadar dayanmış durumda. Rojava’da onlarca köyü ele geçiren örgütün ağır silahlar ve binlerce savaşçı ile Kobani kentine doğru ilerlediği belirtiliyor.

Türkiye'ye kaçan Suriyelilerin sayısının yükseldiğine dikkat çeken Birleşmiş Milletler de Türk hükümetine yardımlarını artırmaya hazırlanıyor. Ancak sınırın öte tarafındaki çatışmalar nedeniyle Suriye'ye yardım ulaştıramadıklarını kaydeden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye Temsilcisi Carol Batchelor, mülteci akınının ne zaman biteceğini tahmin edemediklerini kaydetti. Batchelor, yüz binlerce insanın daha Türkiye’ye gelebileceğini ve bunlar için acilen temel yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine komşu olan ve Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Kobani kenti ya da Arapça adıyla Ayn El Arap, İslam Devleti örgütü silahlarının menzilinde. Örgüt üyelerinin Kuzey Suriye’deki Kürt köylerinde, daha önce başka yerlerde de yaptıkları gibi insanlık dışı katliamlar gerçekleştirdikleri iddia ediliyor. Türkiye’ye sığınan mültecilerden biri de, her şeylerinin yağmalandığını ve tüm mal varlıklarına İslamcılar tarafından el konulduğunu dile getiriyor.

Türkiye - Suriye sınırında incelemelerde bulunan HDP’li milletvekili İbrahim Binici ise bölgede bir savaş değil bir soykırım yaşandığını dile getirdi. Binici’ye göre, İslam Devleti örgütü işgal ettiği her köyde birkaç kişinin kafasını keserek diğer insanları dehşet içinde bırakıyor. Uluslararası toplumu acilen bölgeye yardım etmeye çağıran Binici, bunun için partisi HDP’den beş milletvekili arkadaşı ile birlikte Birleşmiş Milletler’in Cenevre’deki binası önünde açlık grevi eylemi başlatmayı düşündüklerini ifade etti.

Son göç dalgası dışında, Suriye’de üç buçuk yıl önce iç savaşın başlamasından bu yana resmi rakamlara göre Türkiye'ye kaçan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 300 bin dolayında. Ankara hükümeti şu ana dek bu insanlar için 2 milyar Euro’dan fazla harcama yapıldığını bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier da, böylesine büyük bir yükü omuzladığı için Türkiye’ye teşekkür etti. Steinmeier ayrıca, Almanya’nın İslam Devleti örgütüne karşı hava operasyonlarına katılmayacağını ve bazı çevrelerin iddia ettikleri gibi Irak’a, bu örgüt ile savaşmak üzere kara birlikleri gönderileceğinin tamamen gerçek dışı olduğunu dile getirdi.