Türkiye sınırına yine binlerce kişi akın ediyor

Suriye'de Halep'in kuzeyindeki çatışmaların şiddetlenmesi ardından yine binlerce mülteci Türkiye sınırına akın etti.

Kızılhaç Türkiye yetkilileri, IŞİD'in dün 10 mülteci kampına saldırması ardından yaklaşık 5 bin kişinin Kilis'teki Öncüpınar Kapısı'nda beklemeye başladığını söylüyor.

Bu bilgiyi yerel kaynaklara dayanarak doğrulayan İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW ise Türkiye'ye sınırı acilen açma ve mültecilerin girişine izin verme çağrısı yaptı.

IŞİD ile muhalif gruplar arasındaki çatışmalar yüzünden son 48 saatte Halep'in kuzeyinde 30 bin kişinin yollara düştüğünü bildiren örgüt, Türk sınır muhafızlarının sınıra yaklaşan bazı mültecilere ateş açtığını öne sürdü.

Sınırın bir yıldır en ağır yaralılar hariç tüm mültecilere kapatıldığı belirtilen HRW raporunu hazırlayanlardan Gerry Simpson, "Türkiye'nin sınırı kapatması Suriyeli erkek, kadın ve çocukları savaşın korkunç etkilerinden kaçmak için kazdıkları hendeklerde saklanmaya zorluyor. Türkiye'nin bölgede sözde bir güvenli bölge yaratma girişimleri, bu insanlar için berbat bir şakadan ibarettir" dedi.

Türkiye henüz son durumla ilgili bir açıklama yapmadı ancak geçmişte mülteciler için sınırın Suriye tarafında kamplar kurarak, en iyi şekilde bakılmaları için elinden geleni yaptığını bildirmişti.

3 milyona yakın Suriyeli mülteciye evsahipliği yapan Türkiye, sığınmacıların Avrupa'ya kaçışını önlemek için geçen yıldan beri giderek artan bir baskı altında.



Dabık için mi?



Bugünkü Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre, son çatışmalar Kilis'in hemen karşısındaki Azez'in doğusunda bulunan Dabık kasabası civarında yoğunlaşıyor.

Muhalif güçler bir süredir Dabık'a doğru ilerleme kaydediyordu ancak son iki günde bazı mevzileri kaybettikleri anlaşılıyor.

Guardian, ulaştığı mültecilerin ifadelerine dayanarak dün en az üç kişinin IŞİD'in kamplarda açtığı ateş sonucu öldüğünü yazıyor.

Anadolu Ajansı da bu sayıyı iki olarak vermişti.

Guardian'a göre "IŞİD liderleri, Dabık'ın mahşeri bir çatışmaya sahne olacağına inanıyor" ve burayı sonuna dek savunmaya kararlı.

Gazeteye konuşan ÖSO kaynakları ise Dabık'ı alma niyetlerinin olmadığını, asıl niyetlerinin el Bab ile Rakka arasındaki (Alagöz'ün karşısına düşen) Minbic'e ilerlemek olduğunu belirtmiş.



'Türk askeri ateş açarak durdurdu' iddiası



Haber şöyle devam ediyor:

"Sığınmacılar bize IŞİD üyelerinin önce hoparlörlerle anons yaparak, kendi kontrollerindeki topraklara gitmelerini istediğini anlattı.

"Bu arada bazı sığınmacılar Türkiye sınırını geçmeye çalışmış ancak Türk askerinin ateşiyle durdurulmuş. Bunun üzerine yaklaşık 5 bin kişi kampları topluca terk edip, Azez'in karşısındaki ana geçiş noktasına (Öncüpınar kapısına) doğru hareket etmiş.

"Bu sınır kapısı bu yıl genellikle kapalı kaldı; Rusların Halep'in doğusunda ve kuzeyinde üç ay süreyle devam eden bombardımanından kaçanları kabul etme baskısına Türkiye direndi.

"İğde kampından kaçan Abdul Aziz Rizk bu durumu 'Sınır bir korunak olacağı yerde bizi cehenneme geri gönderen bir engel oluyor. Tek istediğimiz buradan çıkmak' sözleriyle özetliyor."

Guardian'daki haberin devamında Kızılhaç Türkiye Müdürü Frank McManus'un, Türkiye sınırına kaçan binlerce kişi ile Kızılhaç'a ait bir kamptan Azez ve çevre köylerine sığınan bin kadar aileye yardım için harekete geçtikleri, özellikle temiz su sağlamaya çalıştıkları açıklamasına yer veriliyor.