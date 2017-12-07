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Türkiye sınırı yakınında patlama: 1'i Türk vatandaşı 2 kişi öldü

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- IRAK'ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesine gelen Mahmut Kaya'nın otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi

07 Aralık 2017 15:20

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- IRAK\'ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesinden Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesine gelen Mahmut Kaya\'nın otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Irak topraklarında meydana gelen patlamada, Kaya ile yanında bulunan ve akrabası olduğu belirtilen 1 Irak vatandaşı öldü.
Olay, dün öğle saatlerinde sınır kapısının bulunduğu Derecik Beldesi\'nin Umurlu Köyü Yolgeldi mezrasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Irak topraklarındaki Üppe bölgesinde meydana geldi. Irak\'ta nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Mahmut Kaya (30), ailesini getirmek üzere Irak vatandaşı olan bir akrabası ile birlikte yola çıktı. Derecik beldesine gelmek üzere yola çıkan Kaya ve arkadaşının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada otomobilde bulunan Kaya ve yanındaki akrabası olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya ve ismi açıklanmayan akrabasının cenazeleri Soran\'a götürülürken, olay Şemdinli\'de yaşayan alesini yasa boğdu. Soran\'daki işlemlerininin ardından da Kaya\'nın cenazesinin Şemdinli\'ye getirileceği belirtildi.

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