Türkiye Akçakale sınır kapısını kapattı

Sadece Suriye'ye geçişlerin yapıldığı sınır kapısının Suriye tarafında bulunan Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın ise yerinde olmadığı gözlendi.

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye askeri operasyon yapılacağı bilgileri üzerine sınır hatlarında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Bunun üzerine Akçakale Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçişler durduruldu. Sınır kapısından sadece Suriye'ye tek taraflı geçişlere izin veriliyor. Akçakale Sınır Kapısı'nın önünde akrabalarının Türkiye'ye geçişlerine izin verilmesini bekleyen Suriyeliler, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan sınırın Suriye tarafında Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrakların yerinde olmadığı gözlendi.