T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye Akçakale sınır kapısını kapattı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde bulunan gümrük kapısından Türkiye'ye geçişler durduruldu, Suriye'ye ise geçiş var

29 Ağustos 2013 20:11

Sadece Suriye'ye geçişlerin yapıldığı sınır kapısının Suriye tarafında bulunan Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın ise yerinde olmadığı gözlendi.
ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye askeri operasyon yapılacağı bilgileri üzerine sınır hatlarında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Bunun üzerine Akçakale Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçişler durduruldu. Sınır kapısından sadece Suriye'ye tek taraflı geçişlere izin veriliyor. Akçakale Sınır Kapısı'nın önünde akrabalarının Türkiye'ye geçişlerine izin verilmesini bekleyen Suriyeliler, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan sınırın Suriye tarafında Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrakların yerinde olmadığı gözlendi.

ETİKETLER

akçakalesuriyesınırsavaşesadösokimyasal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24