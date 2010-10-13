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Ekonomi

TÜRKİYE SINIRI AŞACAK ANKARA (A.A)

13 Ekim 2010 13:51

-TÜRKİYE SINIRI AŞACAK ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, satınalma gücü paritesine (SGP) göre gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yıl sonunda 14,6 trilyon dolara ulaşacak olan ABD, 2015'de 18 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşacak ve ilk sırada yer alacak. SGP'ye göre kişi başına milli gelir (KBMG) sıralamasında ise aynı yeri koruyamayan ABD, 2015 yılında 55,4 bin dolarla 6'ncı sırada olacak. Türkiye ise gelecek yıl 1 trilyon dolarlık SGP-GSYH sınırını aşacak, 2015 yılında da 1,24 trilyon dolara ulaşacak. AA muhabirinin IMF verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada hızlı yükselişini sürdüren Çin 2015'de 17,1 trilyon dolarlık, Hindistan ise 6,4 trilyon dolarlık SGP-GSYH'ye sahip olacak. Yıl sonunda Çin'in 10,1 trilyon dolarlık, Hindistan'ın ise 4 trilyon dolarlık SGP-GSYH'si olacak. Japonya'nın SGP-GSYH'si yıl sonunda 4,3 trilyon dolar, Almanya'nın 2,9 trilyon dolar, Rusya, Brezilya ve İngiltere'nin 2,2 trilyon dolar, Fransa'nın 2,1 trilyon dolar, Meksika'nın 1,5 trilyon doları bulacak. 2015 yılında Japonya 5,1 trilyon dolarlık, Almanya 3,4 trilyon dolarlık, Rusya ve Brezilya 2,9 trilyon dolarlık, İngiltere 2,6 trilyon dolarlık, Fransa 2,5 trilyon dolarlık, Meksika 2,1 trilyon dolarlık SGP-KBMG'e sahip olacak. Bu arada, Türkiye ise 2010 sonunda 956,6 milyar dolarlık SGP-GSYH'ye ulaşacak. Gelecek yıl da 1 trilyon dolarlık SGP-GSYH sınırını aşacak ve 2015 yılında ise 1,24 trilyon dolara ulaşacak. Türkiye sıralamada da 16. sırada yer alacak. -KATAR İLK SIRAYA YERLEŞECEK- Katar yıl sonunda Lüksemburg'u geçecek ve SGP'ye göre Kişi Başına Milli Gelir (KBMG) sıralamasında 88,2 bin dolarla ilk sıraya yerleşecek. 2010 sonunda Lüksemburg 80,3 bin dolarla ikinci, Singapur 57,2 bin dolarla üçüncü, Norveç 52,2 bin dolarla dördüncü, Brunei Sultanlığı 47,2 bin dolarla beşinci sırada yer alacak. Yıl sonunda ABD'nin 47,1, Hong Kong'un 45,3, İsviçre'nin 41,8, Hollanda'nın 40,8, Avustralya'nın ise 39,7 bin dolarlık SGP-KBMG'i olacak.  2015 yılında da söz konusu sıralama değişmeyecek. Katar 116,9 bin dolarlık, Lüksemburg 92,4 bin dolarlık, Singapur da 69,7 bin dolarlık SGP-KBMG'e sahip olacak. Singapur'u 59,9 bin dolarla Norveç, 58,1 bin dolarla Hong Kong, 55,4 bin dolarla ABD, 48,1 bin dolarla İsviçre, 47,9 bin dolarla Hollanda ve Kuveyt, 47,4 bin dolarla Avustralya izleyecek. Öte yandan, Türkiye'de ise SGP'ye göre kişi başına milli gelir 2010 sonunda 13,4 bin dolar, 2015'de ise 16,3 bin dolar olacak. Türkiye, 2015 yılında kişi başına milli gelirde 66. sırada yer alacak. IMF tahminlerine göre, 2010 ve 2015 yıllarında satın alma gücü paritesine göre GSYH ve KBMG sıralamasında ilk 20 ülke şöyle: */                                                                                                               SGP-GSYH (Milyon Dolar)            SGP-KBMG (Dolar) ---------------------------------  --------------------------- ÜLKELER      2010        2015      ÜLKELER     2010     2015 --------   ----------  ----------  ---------  ------   -------- ABD        14,624.184  18,029.317  Katar      88,232   116,996 Çin        10,084.369  17,120.569  Lüksemburg 80,304    92,428 Hindistan   4,001.103   6,384.601  Singapur   57,238    69,690 Japonya     4,308.627   5,070.788  Norveç     52,238    59,942 Almanya     2,932.036   3,449.817  Hong Kong  45,277    58,084 Rusya       2,218.764   2,944.111  ABD        47,132    55,409 Brezilya    2,181.677   2,878.510  İsviçre    41,765    48,074 İngiltere   2,181.069   2,642.875  Hollanda   40,777    47,924 Fransa      2,146.283   2,543.897  Kuveyt     38,293    47,893 Meksika     1,549.671   2,067.168  Avustralya 39,692    47,445 İtalya      1,771.140   2,034.004  Brunei Sul 47,200    46,991 Kore        1,457.063   1,925.760  İsveç      37,775    46,895 Kanada      1,330.106   1,613.525  İrlanda    38,816    46,529 İspanya     1,364.499   1,605.946  Avusturya  39,454    46,088 Endonezya   1,027.437   1,531.690  Tayvan     34,743    45,251 Türkiye       956.576   1,243.328  Kanada     39,033    44,675 Avustralya    882.344   1,122.291  İzlanda    36,681    43,740 Tayvan        810.487   1,103.971  Danimarka  36,764    43,348 İran          830.715   1,040.058  BAE        36,973    42,831 Polonya       717.537     944.667  Almanya    35,930    42,701 /* Not: Ülkeler 2015 yılı baz alınarak sıralanmıştır.

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