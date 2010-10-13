-TÜRKİYE SINIRI AŞACAK ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, satınalma gücü paritesine (SGP) göre gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yıl sonunda 14,6 trilyon dolara ulaşacak olan ABD, 2015'de 18 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşacak ve ilk sırada yer alacak. SGP'ye göre kişi başına milli gelir (KBMG) sıralamasında ise aynı yeri koruyamayan ABD, 2015 yılında 55,4 bin dolarla 6'ncı sırada olacak. Türkiye ise gelecek yıl 1 trilyon dolarlık SGP-GSYH sınırını aşacak, 2015 yılında da 1,24 trilyon dolara ulaşacak. AA muhabirinin IMF verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada hızlı yükselişini sürdüren Çin 2015'de 17,1 trilyon dolarlık, Hindistan ise 6,4 trilyon dolarlık SGP-GSYH'ye sahip olacak. Yıl sonunda Çin'in 10,1 trilyon dolarlık, Hindistan'ın ise 4 trilyon dolarlık SGP-GSYH'si olacak. Japonya'nın SGP-GSYH'si yıl sonunda 4,3 trilyon dolar, Almanya'nın 2,9 trilyon dolar, Rusya, Brezilya ve İngiltere'nin 2,2 trilyon dolar, Fransa'nın 2,1 trilyon dolar, Meksika'nın 1,5 trilyon doları bulacak. 2015 yılında Japonya 5,1 trilyon dolarlık, Almanya 3,4 trilyon dolarlık, Rusya ve Brezilya 2,9 trilyon dolarlık, İngiltere 2,6 trilyon dolarlık, Fransa 2,5 trilyon dolarlık, Meksika 2,1 trilyon dolarlık SGP-KBMG'e sahip olacak. Bu arada, Türkiye ise 2010 sonunda 956,6 milyar dolarlık SGP-GSYH'ye ulaşacak. Gelecek yıl da 1 trilyon dolarlık SGP-GSYH sınırını aşacak ve 2015 yılında ise 1,24 trilyon dolara ulaşacak. Türkiye sıralamada da 16. sırada yer alacak. -KATAR İLK SIRAYA YERLEŞECEK- Katar yıl sonunda Lüksemburg'u geçecek ve SGP'ye göre Kişi Başına Milli Gelir (KBMG) sıralamasında 88,2 bin dolarla ilk sıraya yerleşecek. 2010 sonunda Lüksemburg 80,3 bin dolarla ikinci, Singapur 57,2 bin dolarla üçüncü, Norveç 52,2 bin dolarla dördüncü, Brunei Sultanlığı 47,2 bin dolarla beşinci sırada yer alacak. Yıl sonunda ABD'nin 47,1, Hong Kong'un 45,3, İsviçre'nin 41,8, Hollanda'nın 40,8, Avustralya'nın ise 39,7 bin dolarlık SGP-KBMG'i olacak. 2015 yılında da söz konusu sıralama değişmeyecek. Katar 116,9 bin dolarlık, Lüksemburg 92,4 bin dolarlık, Singapur da 69,7 bin dolarlık SGP-KBMG'e sahip olacak. Singapur'u 59,9 bin dolarla Norveç, 58,1 bin dolarla Hong Kong, 55,4 bin dolarla ABD, 48,1 bin dolarla İsviçre, 47,9 bin dolarla Hollanda ve Kuveyt, 47,4 bin dolarla Avustralya izleyecek. Öte yandan, Türkiye'de ise SGP'ye göre kişi başına milli gelir 2010 sonunda 13,4 bin dolar, 2015'de ise 16,3 bin dolar olacak. Türkiye, 2015 yılında kişi başına milli gelirde 66. sırada yer alacak. IMF tahminlerine göre, 2010 ve 2015 yıllarında satın alma gücü paritesine göre GSYH ve KBMG sıralamasında ilk 20 ülke şöyle: */ SGP-GSYH (Milyon Dolar) SGP-KBMG (Dolar) --------------------------------- --------------------------- ÜLKELER 2010 2015 ÜLKELER 2010 2015 -------- ---------- ---------- --------- ------ -------- ABD 14,624.184 18,029.317 Katar 88,232 116,996 Çin 10,084.369 17,120.569 Lüksemburg 80,304 92,428 Hindistan 4,001.103 6,384.601 Singapur 57,238 69,690 Japonya 4,308.627 5,070.788 Norveç 52,238 59,942 Almanya 2,932.036 3,449.817 Hong Kong 45,277 58,084 Rusya 2,218.764 2,944.111 ABD 47,132 55,409 Brezilya 2,181.677 2,878.510 İsviçre 41,765 48,074 İngiltere 2,181.069 2,642.875 Hollanda 40,777 47,924 Fransa 2,146.283 2,543.897 Kuveyt 38,293 47,893 Meksika 1,549.671 2,067.168 Avustralya 39,692 47,445 İtalya 1,771.140 2,034.004 Brunei Sul 47,200 46,991 Kore 1,457.063 1,925.760 İsveç 37,775 46,895 Kanada 1,330.106 1,613.525 İrlanda 38,816 46,529 İspanya 1,364.499 1,605.946 Avusturya 39,454 46,088 Endonezya 1,027.437 1,531.690 Tayvan 34,743 45,251 Türkiye 956.576 1,243.328 Kanada 39,033 44,675 Avustralya 882.344 1,122.291 İzlanda 36,681 43,740 Tayvan 810.487 1,103.971 Danimarka 36,764 43,348 İran 830.715 1,040.058 BAE 36,973 42,831 Polonya 717.537 944.667 Almanya 35,930 42,701 /* Not: Ülkeler 2015 yılı baz alınarak sıralanmıştır.