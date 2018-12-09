Türkiye, sınıra gözlem noktası istemiyor

Türkiye, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınıra gözlem noktaları kurma kararından vazgeçmesini istiyor. Konu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le Ankara'da yaptığı görüşmede ele alındı. Görüşme sonrasında bakanlıktan yapılan açıklamada "Gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi" denildi

Fırat'ın doğusu, İdlib ve Menbiç'teki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede YPG konusu da gündemdeydi. Akar'ın ABD'nin YPG ile işbirliğine son verme çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Gözlem noktalarına yönelik Türkiye'nin itirazlarını daha önce ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'a ileten Akar, "ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik" demişti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktaları oluşturmayı planladıklarını, bunun Türkiye ile Washington'ın Suriye'deki Kürt müttefikleri arasındaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olmasını hedeflediklerini söylemiş, kararın Türkiye ile yakın işbirliği içinde alındığını kaydetmişti.