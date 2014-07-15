Türkiye sınır hattında IŞİD önlemi

IŞİD, Suriye'nin sınıra yakın Telabyad ve Carablus ilçelerini ele geçirmesinin ardından, PYD kontrolündeki Kobani ilçesine yöneldi. IŞİD militanlarının Halep’in Kobani ilçesine ulaşmak için Türkiye sınırındaki köylerde PYD güçleriyle çatışmaya başlaması üzerine, Suriye sınırındaki Gaziantep ve Şanlıurfa’da önlemler artırıldı.

Sınır hattında zırhlı araçlarla önlemler alınırken, kritik noktalara takviye birlikler gönderildi. Hakim tepelere zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Eli tetikte görev yapan asker, termal kameralar ile de sınırı 24 saat izliyor.



Hasan Kırmızıtaş, Ahmet Hamdi Çiçek ile Ömer Şulul’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, iç karışıklığın sürdüğü Suriye’de, Özgür Suriye Ordusu militanları 3 yıl önce rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Muhalifler, savaşın ikinci yılında Türkiye sınırına yöneldi ve aylar süren çatışma sonrası Hatay’dan Mardin’e kadar uzanan sınır hattındaki kapıların kontrolünü ele geçirdi. İç savaşın ikinci yılının sonunda kendi içinde bölünen muhalifler, El Nusra ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD arasında sınır kapılarının ve bulundukları bölgelerin kontrolünü ele geçirmek için çatışmaya başladı. 2013 yılında ortaya çıkan El Kaide bağlantılı IŞİD militanları, Suriye’de tüm gruplar ile çatışmaya başladı. Kısa sürede etkili olan IŞİD, geçen yılın sonuna doğru militan sayısını iyice artırdı ve Suriye’nin en büyük kentlerinden Rakka’yı ele geçirdi. Aynı zamanda zengin petrol kuyularının bulunduğu Rakka’yı ele geçiren IŞİD, bu kenti karargah olarak kullanmaya başladı.

Türkiye sınırına yöneldiler

IŞİD militanları; Rakka’yı ele geçirmesinin ardından Türkiye sınırına yöneldi ve şiddetli çatışmaların ardından geçen ocak ayında Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısındaki Telabyad ile Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nin karşısındaki Carablus ilçelerinin kontrolünü ele geçirdi. Önemli iki sınır kapısının bulunduğu ilçeleri ele geçiren IŞİD güçleri, daha sonra Kilis’teki Öncüpınar İlçesi’nin karşısındaki Suriye’nin Azez ilçesine yöneldi ancak burada başarılı olamadı. Azez’den çekilen IŞİD militanları bu bölgeye yakın bir noktada Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Çobanbey beldesini ele geçirdi.

İki sınır kapısı kapatıldı

IŞİD militanlarının Telabyad ve Carablus’ta kontrolü ele geçirmesi üzerine Türkiye, geçen 6 Ocak’ta Şanlıurfa’nın Akçakale, 17 Ocak’ta ise Gaziantep’in Karkamış ilçelerindeki sınır kapılarını geçişlere kapattı. Halen kapalı olan sınır kapılarında; acil durumlarda yaralı kabulü yapılırken, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere izin veriliyor.

IŞİD’in hedefi Kobani

Türkiye sınırına yerleşmeyi hedefleyen IŞİD militanları, sınır hattının önemli bölümünde hakimiyeti sağlamak için kontrolü elinde bulundurduğu Carablus ile Telabyad arasında kalan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki PKK’nın bu ülkedeki uzantısı PYD yönetimindeki Arapça adı Ayn-El Arap olan ve Kobani olarak bilinen ilçeye yöneldi. IŞİD militanları 10 gün önce Carablus bölgesinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kobani’ye doğru güzergah üzerindeki köylerde çatışarak ilerlemeye başladı. Türkiye sınırına yakın noktalarda yaşanan ve halen süren çatışmalarda bazı köylerin kontrolü IŞİD’e geçti.

IŞİD’den PYD’ye 19 Temmuz tehtidi

Öte yandan IŞİD güçlerinin Kobani’ye yönelik saldırı başlatması ile kullandığı sosyal medya hesaplarından 19 Temmuz tarihi ile PYD’yi tehdit eden mesajlar yayınladı. IŞİD’in seçtiği 19 Temmuz tarihinin sebebinin ise, PYD’nin silahlı kanadı olarak kurulan YPG’nin 19 Temmuz 2012’de Kobani’de hakimiyetini ele geçirmesinden kaynaklandığı ve yıldönümünde buna son vermek için saldırıyı başlattığı iddia edildi.

Sınırda alarm verildi

Kobani’yi ele geçirmek isteyen IŞİD’in, Türkiye sınırına noktalarda başlattığı ve halen süren çatışmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri alarm durumuna geçti. Çatışmaların sürmesi ve şiddetlenebileceği yönündeki bilgiler üzerine sınır hattında önlemler artırıldı. Gaziantep’in Karkamış ile Şanlıurfa’nın Suruç ilçeleri arasındaki güzergahta çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bölgelere takviye birlikler gönderildi ve kritik noktalara zırhlı araç ve asker görevlendirmesi yapıldı.

Nöbetçi ve devriye sayıları artırıldı

Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından sınır hattında asker devriye sayısını artırdı. 24 saat boyunca zırhlı araçlarla devriye görevi yapılırken, sınır hattında nöbetçi kulübelerinin sayısı 2’den 3’e yükseltildi ve olası durumlara karşı güçlendirildi. Kulübelerde 2 saatte bir değişimi yapılan askerler eli tetikte yaptıkları nöbet görevi sırasında dürbünle de Suriye tarafını izleyerek gelişmeleri takip ediyor.

Suriye 24 saat izleniyor

Sınır hattında zırhlı araçların konuşlu olduğu karakollarda da tedbirler artırıldı. Karakollarda ve hakim tepelerde tank, obüs, zırhlı araçların yanı sıra hava savunma radarları da konuşlandırıldı. Karakollarda, kritik görülen noktalarda ve Suriye’yi gören hakim tepelerde askerler termal kameralar ile sınırın karşı tarafını 24 saat boyunca izleyerek gelişmeleri anlık olarak üstlerine bildiriyor.

Onlarca tank sınırda bekliyor

IŞİD tehdidi altındaki Kobani’nin hemen karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin Mürşitpınar Köyü’nde de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Suriye’deki olayların başlamasının ardından Mürşitpınar Köyü’ndeki 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 6’ncı Bölük Komutanlığı bahçesinde halen onlarca tankın beklediği görüldü.

Kaçak geçiş ve kaçakçılığa hendekli önlem

Sınır hattında IŞİD ile PYD militanlarının çatışmasını yakından takip eden asker, bir yandan da kaçakçılık ve kaçak geçişlere karşı mücadele veriyor. Son zamanlarda Suriye tarafından gelen ve ateş açarak çatışan grupların da ortaya çıkması üzerine asker, önlem amacıyla sınır hattında bazı bölgelere hendek kazdı. Hatay’dan Mardin’e kadar uzanan sınır hattında askerin riskli ve kritik olarak belirlediği bölgelere 1 ile 20 kilometreyi bulan 2 metre genişliğinde bazı bölgelerde 2,5 kimi yerlerde ise 4 metre derinliğinde kazdırılan hendekler ile kaçakçılığın ve kaçak geçişler önleniyor.

Kobani nüfusu 4 katını aştı

IŞİD’in Telabyad ile Carablus arasında kaldığı için kendisine hedef olarak belirlediği Suriye’nin Halep kentine bağlı Kobani ilçesinde de endişeli bir bekleyiş var. Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin karşısında olan ve Suriye’de olaylar başlamadan önce nüfusu 100 bin civarındaki Kobani’de, nüfusun savaşla birlikte 400 bini aştığı bildirildi. Yoğun olarak Kürt nüfusun yaşadığı ve iç karışıklığın başlamasının ardından PYD’nin kontrolüne geçen Kobani’ye, çatışmaların yaşandığı iç kesimlerden Kürtlerin yanı sıra Arap ve Türkmenlerin de göç ettiği belirtildi. Aynı zamanda PYD eş başkanı Salih Müslim’in de memleketi olan Kobani’de, IŞİD güçlerinin saldırısına karşı önlemler alındığı, silahlı grupların ilçe dışında yapılan mevzilere yerleştirildiği bildirildi.

Yeni göç dalgası endişesi

Kobani’de PYD’nin sivil halkı da silahlandırdığı ileri sürülürken, ilçeyi tehdit eden IŞİD güçlerinin buraya ulaşması ve çatışmaya başlaması Türkiye’ye yeni bir göç dalgasının başlama ihtimalini de gündeme getirdi. Yerel kaynaklar, olası bir çatışma durumunda on binlerce insanın birkaç yüz metre uzaklıktaki Türkiye’ye sığınmak için Kobani’den kaçmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Öte yandan, geçen yıl geçici olarak askeri amaçlı olarak açılan ancak 2 ay önce geçici gümrük bölgesi ilan edilerek polisin görevlendirildiği Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan halen haftanın 2 günü insani yardım ile ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişine izin veriliyor.

HDP sınırda çadır kurdu

Öte yandan IŞİD ile PYD arasında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerden Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nin Ziyaret Mahallesi yakınlarında Suriyeli Kürtlere destek için çadır kuruldu. Geçen hafta sınır hattına kurulan çadırı; çeşitli kentlerden gelen HDP ve BDP üyeleri ziyaret ederek destek oluyor. Suriyeli Kürtlere destek için kurulan çadırı ziyarete gelen bazı kişiler ise zaman zaman sınırı aşarak Suriye tarafına geçerek PYD’ye katılıyor. Bu gelişme üzerine çadırın bulunduğu sınır hattında da askerler zırhlı araçlarla Suriye’ye geçişi engellemek için önlemlerini artırdı.