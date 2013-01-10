'Türkiye Sineması’nın 22 Yılı' kitaplaştı

Deniz Yavuz’un Türkiye sinemasının son 22 yılına ait verileri paylaştığı kitabı yayınlandı. Sinema yayıncılığının öncüsü Antrakt’ın genel yönetmeni Deniz Yavuz, kurumun otuz yıllık veri arşivini bölümlere göre uyarladığı tablolar ve sayıtımlarla meraklıları ve sinema yaşamı ile paylaştı.

Türkiye Sineması’nın 22 Yılı 1990-2011 adlı araştırma kitabı 22 yıllık döneme 1990’dan başlayarak yapımcı, ithalat ve işletmecilerin genel görünümü, Yapımcılar, Film İthalatı, Film dağıtımı ve programlaması, Eurimages proje destek fonu, Türkiye’de sinema seyircisi, Projelerde bakanlık desteği, Türkiye sinemaları, 22 yılın enleri ana başlıklarıyla tablo ve grafiklere sinemanın bir çok kademesinde ortaya çıkan arşivsel verileri okuyucuya sunuyor.

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde hazırlanan bu araştırma kitabında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın ‘Sinemada Bilgi ve Veri’ başlıklı yazısı ile sinema yazarı, akademisyen Melis Behlil’in de ‘Türkiye’de Film Endüstrisi’ başlıklı yazılarını okumak mümkün.

180 sayfadan oluşan Türkiye Sineması’nın 22 Yılı 1990-2011, film festivalleri ve radyo, televizyon, sinema alanında eğitim veren okullarda da okuyucuya ulaştırılacak. (medyatava)