'Türkiye şimdi dostumuz ama yarın rakibimiz olacak'

T24 - Hamaney'in gazeteci torunu: ‘Türkiye şimdi dostumuz ama yarın en büyük rakibimiz olacak'



İran dini lideri Hamaney’in gazeteci torunu, Türkiye’nin yıldızının bu şekilde parlamasının İran’ın aleyhinde olduğunu kaydetti



Ferid el Din Hadad, dedesi Hamaney ve eski parlamento başkanı babası sayesinde istihbarat ve İran elitleri ile sıkı ilişkilere sahip.



Türkİye’nİn BM’nin İran’a karşı yaptırım kararına “hayır” oyu kullanması İran’da coşkuyla karşılanmış, İranlı ve Türk liderler yaptıkları açıklamalarda iki ülke arasındaki tarihsel dostluğa vurgu yapmıştı. Ancak İran siyasetinin “elit” tabakasının iki ülke arasındaki dostluğa şüphe ile baktıkları bir köşe yazısıyla dile getirildi. İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in torunu ve eski parlamento başkanı Gülam Ali Haddad Adil’in oğlu olan gazeteci Ferid el Din Hadad, istihbarat haberleri yayınlayan Jahan sitesinde yazdığı yorumda “bugün dost olan Türkiye’nin yarın İran’ın en büyük rakibi olacağı” uyarısında bulundu. Satır başları şöyle:



* Bölgede bir savaş çıksa, Avrupa ülkeleri ve Amerika kimin yanında yer alır? Kimi destekler? NATO kime destek verir? Cevabı çok açık. Ortadoğu’daki bir savaştan tek faydayı Türkiye sağlar.



* Türkiye şu anda dostumuz, ancak yarın İslam cumhuriyetinin en büyük rakibi olacak. Tahran yönetimi Hamas için yüz milyonlarca dolar harcadı. Ama şu anda Gazze’de en popüler bayrak Türkiye’nin İran’ın değil. Filistinliler oğullarına Erdoğan adını veriyorlar Ahmedinecad değil.



* Suriye ile yıllarca ekonomik ilişkilerimizi geliştirdik. Hariri suikastından sonra Türkler geldi. Serbest ticaret anlaşmasıyla bize rakip oldu. Bizi Suriye pazarından siliyorlar.



* İran 32 yıldır Müslüman aleminin lideri olmaya çalışıyor. Erdoğan şimdi buna göz koydu.



* Türkiye İran’a göre daha büyük ve dinamik bir ekonomiye sahip. AB ve ABD ile ilişkileri var. Arap ülkeleriyle ilişkisi gelişiyor. Türkiye’nin bölgedeki etkisinin bedelini Tahran ağır ödeyecek.



* İranlı liderler yakında Türkiye ile rekabette avantaj sağlamak için yollar aramayacak. Tek yol iyice izole olmadan nükleer silaha sahip olmamız.





