Türkiye silaha 83 milyon lira harcadı

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MKEK'de 23 marka tabanca satılıyor

MKEK'den alınan bilgiye göre, Türkiye'de her yıl ortalama 17 bin ile 20 bin adet arasında tabanca satılıyor. İstatistiklere göre, MKEK, 2005 yılında 18 bin 577, 2006 yılında 18 bin 575, 2007 yılında 19 bin 994 adet tabanca satışı gerçekleştirdi.Ekonomik krizin ortaya çıktığı 2008 yılında 19 bin 623 bin, 2009 yılında 19 bin 302 tabanca satıldı. MKEK, 2010 yılında ise Ankara ve İstanbul'daki silah pazarlama şube müdürlüklerinde 3 bin 300'ü ithal olmak üzere toplam 17 bin 329 adet tabanca sattı.Ankara ve İstanbul'da satılan mermi (fişek) sayısı ise 40,5 milyon adedi buldu. MKEK Ankara'daki, tabanca, tüfek, fişek, av barutu satışından ve poligon faaliyetlerinden 71 milyon 270 bin lira, İstanbul'daki tabanca ve fişek satışlarından ise 11 milyon 901 bin lira olmak üzere toplam 83,2 milyon liralık hasılat elde etti.MKEK'nin geçen yıl ki hasılatı ise 80 milyon 904 bin lira olmuştu.Geçen yıl, MKEK'nin Ankara'daki Silah Pazarlama ve Poligon Şube Müdürlüğü bünyesinde 10 bin 538'i yerli, 3 bin 300'ü ithal olmak üzere toplam 13 bin 838 adet tabanca satıldı.Kurumun kasasına yerli tabanca satışlarından 20,3 milyon lira, ithal tabanca satışlarından ise 15,1 milyon lira girdi. Satılan 35,2 milyon adet de fişek de 34,8 milyon lira hasılat bıraktı. Bunların yanı sıra 611 bin tutarında 83 adet ithal tüfek ile 19 bin lira tutarında 390 kilo av barutu satışı gerçekleştirildi.Poligon faaliyetlerinde de 400 bin lira gelir elde edildi. MKEK'nin İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğünde ise toplam 6,5 milyon lira değerinde 3 bin 491 adet yerli tabanca satıldı. Satılan 5,3 milyon adet fişek ise 5,4 milyon lira gelir sağlandı.MKEK'de aralarında GlOCK, Smith&Wesson, Rossi, Beretta, Bernardelli ve BROWNING'in de bulunduğu 13'ü ithal, toplam 23 marka tabanca satılıyor.İthal tabancaların fiyatı bin dolardan başlıyor, 6 bin 450 dolara kadar çıkıyor. Yerli tabancaların fiyatı ise 440 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor.MKEK'de satılan en pahalı tabanca 6 bin 450 dolar fiyatıyla 45 kalibrelik '945 PC' modeli Smith&WESSON.En ucuz ithal tabanca ise bin dolara satılan 600 gram ağırlındaki Tanfoglio'nun 'Force 22 L' modeli.Yerli tabancalar arasında en pahalı olan ise Sarsılmaz'ın 4 bin 50 liraya satılan yarı otomatik 9 mm çapındaki 'profesyonel' modeli.En ucuz yerli tabanca ise 435 gram ağırlığıyla 5+1 şarjör kapasiteli 6,35 mm çapındaki 440 liraya satılan yarı otomatik Akdal mini-03.MKEK'nin 2005 yılından bu yana sattığı yerli ve ithal tabanca sayıları şöyle:YILLAR YERLİ TABANCA İTHAL TABANCA TOPLAM ------ ------------- ---------2005 15.531 3.046 18.577 2006 18.575 2007 16.576 3.378 19.954 2008 19.623 2009 15.681 3.621 19.302 2010 17.329