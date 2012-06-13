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Dünya

'Türkiye silah yardımını asla itiraf etmeyecek'

İndependent gazetesi Suriyeli muhaliflerin Türkiye aracılığıyla silahlandırıldığını iddia etti

13 Haziran 2012 13:07

İngiliz Independent gazetesi, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere "silah yardımı yaptığını" yazdı.
 
Independent gazetesinin İstanbul muhabiri Justin Vela'nın özel haberine göre Körfez ülkeleri, Ankara'nın bilgisi dahilinde, Türkiye üzerinden Suriyeli muhalifleri silahlandırıyor.

Gazete, Ankara'da bulunan Batılı bir diplomatın ifadesine dayandırdığı özel haberinde, Suudi Arabistan ve Katar'ın, Türkiye üzerinden muhalif Özgür Suriye Ordusu'na silah temin ettiğini, teslimatın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından da desteklendiğini yazdı.

İran ve Rusya'nın Suriye rejimine silah yardımı yaptığını belirten gazete, Suriyeli muhaliflerin ise Körfez ülkeleri yardım edene kadar Hatay'da kara borsadan temin ettikleri eski cephanelikleri kullandıklarını öne sürdü.

Habere göre, üç hafta önce Suudi Arabistan ve Katar'dan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalif askerlere, Kalaşnikof, makineli tüfek, el bombası ve tank savar silah teslimatı yapıldı.

Independent, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı bir askerin "Türkiye hükümeti silahlanmamıza yardım etti" sözlerine yer verirken teslimatın gemi ile yapıldığını aktarıyor.

Gazeteye konuşan Batılı diplomat, "Türk hükümetinin teslimatı hiçbir zaman itiraf etmeyeceğini" belirtirken silah yardımının yalnızca Suriyeli Müslüman Kardeşler grubuna yakın muhaliflere yapıldığını ifade ediyor.

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