-Türkiye sigara paketlemede örnek gösterildi -TAPDK Başkanı Küçük: -''Türkiye, tütün mamullerinde paketleme ve etiketleme tedbirleri açısından, DSÖ Avrupa Bölgesinde 'en iyi uygulama' seçildi'' -''Bu karar, öngörülen esasların, ülkemizde hayata geçirilmesinde kararlı tavır ve yapılan etkin çalışmaların sonucudur'' -''Bundan sonraki temel hedefimiz, tütün kontrolü tedbirlerini en üst düzeye taşımak ve böylece, ülkemizin dünya çapında 'en iyi uygulama' olmasını sağlamak'' ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - Güliz Demircan Yücel - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, Türkiye'nin tütün mamullerinde paketleme ve etiketleme tedbirleri açısından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinde ''en iyi uygulama'' (bestpractise) seçildiğini bildirdi. Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''en iyi uygulama'' kararının, sigara ve diğer tütün mamullerinin etiketlemesi ve paketlenmesi konusunda Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve Kılavuz İlkelerinin öngördüğü esasların, Türkiye'de hayata geçirilmesinde kararlı tavır ve yapılan etkin çalışmaların sonucu olduğu söyledi. ''En iyi uygulama'' kararının, resimli sağlık uyarılarının (birleşik uyarıların) paketlerin ön yüzünde yüzde 65 oranında uygulanması ve diğer etkin uygulama tedbirlerinin alınması, Avrupa Bölgesinde sadece Türkiye'de uygulanan ürün lisanslama ve güncelleme izin prosedürünün tütün kontrolünü sağlamaya yönelik etkinliğinin ''en iyi uygulama'' kararında etkili olan unsurlar olduğuna işaret eden Küçük, şöyle devam etti: ''Paketleme ve etiketlemelerde, bir ürünün diğer ürünlere göre daha az zararlı veya daha üstün olduğunu ima eden veya tüketimini özendiren ya da teşvik eden her türlü metin, isim, marka, çeşit adı, mecaz, figür, işaret ve diğer unsurlar ile tüketiciyi aldatıcı nitelikteki tanımlama, marka, çeşit adı, renk, figür veya işaretlerin kullanılmasının önlenmesine yönelik uygulamaların bulunması, tüm uygulamalarda küçük ölçekli firmalara veya markalara ya da farklı tiplerdeki tütün mamulleri için hiçbir istisna sağlanmaması, sağlık uyarı ve mesajlarının, metal kutu, kutu, poşet, açılır-kapanır kapaklı ambalajlar, sürgülü veya sert paketler, kartonlar, şeffaf ambalajlar, şeffaf paketleme materyalleri, tek bir ürün birimi içeren ambalajlar gibi her bir paketleme tipi ve şekline istisnasız uygulanması da unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, paket tasarımlarına ilişkin incelemelerde sağlık uyarılarını etkisiz kılabilecek unsurların dikkate alınması, bu nitelikteki paketleme tiplerinin piyasaya arzına izin verilmemesi, perakende satış noktalarında, tütün mamullerinin etiketleme ve paketleme özelliklerinin reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılmasını önlemeye yönelik stant ve teşhir düzenlemeleri, 4207 ve 4733 sayılı Kanunlarda etkin ve caydırıcı idari tedbirler ve cezai yaptırımlar öngörülmesi ve aykırı eylemlerin etkin takibi, diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla teknik, bilimsel ve uzmanlık konularında son 2 yılda sağlanan yoğun işbirliği çalışmaları da etkili oldu.'' -Hedef, dünya çapında bestpractise- Küçük, TAPDK olarak bundan sonraki temel hedeflerinin, tütün tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunları önlemek ve azaltmak amacıyla Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinde ve Kılavuz İlkelerinde belirlenen tütün kontrolü tedbirlerini en üst düzeye taşımak olduğunu bildirdi. Küçük, ''Bu suretle ülkemizin dünya çapında 'en iyi uygulama' (bestpractise) olmasını sağlamaktır'' dedi. (GLZ-ABK)