Türkiye siber suçlarda taraf olacak

T24 - Türkiye, siber suçları tanımlayan ve cezai soruşturma ve kovuşturma yöntemlerini belirleyen ''Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi''ne taraf olacak.



Avrupa Konseyi (AK) Suç Sorunları Yürütme Komitesi'ne bağlı ''Siber Uzayda Suçlar Uzmanlar Grubu''nun 1997 yılında çalışmalarını başlattığı ''Avrupa Siber Suç Sözleşmesi'', 8 Kasım 2001'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde onaylanmasının ardından 23 Kasım 2001'de Macaristan'da imzaya açılmıştı.



Hükümetin, ''Avrupa Siber Suç Sözleşmesi''ne taraf olma kararı almasının ardından çalışmalara başlayan Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığından konuyla ilgili görüş istedi. Adalet Bakanlığının, Türkiye'nin sözleşmeye taraf olmasına ilişkin olumlu görüşünü Dışişleri Bakanlığına ilettiği öğrenildi. Bakanlar Kurulu'nun, ''Avrupa Siber Suçlar sözleşmesi''ne taraf olunmasına ilişkin kanun tasarısını, birkaç ay içinde TBMM'ye sevk etmesi bekleniyor.



Siber suçlarla ilgili olarak düzenlenen ilk belge olma özelliğini taşıyan ''Avrupa Siber Suç Sözleşmesi''ni kadar 39'u AK üyesi olmak üzere toplam 43 ülke imzaladı.





Sözleşmede "siber suç"un tanımı



Temel amacı, ''Gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla siber suçlara karşı toplumun korunmasını amaçlayan ortak bir ceza politikasının izlenmesi'' olarak belirtilen Sözleşme'nin başlıca amaçları, ''Siber suçların ortak tanımlarının yapılması. Cezai soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinin belirlenmesi. Siber suçlara karşı uluslararası işbirliği yollarının oluşturulması'' olarak tanımlanıyor.



48 maddeden oluşan ''Avrupa Siber Suç Sözleşmesi'', özellikle telif haklarının ihlalleri, bilgisayarlarla ilişkili sahtekarlık eylemleri, çocuk pornografisi, ağ güvenliğine ilişkin suçları tanımlıyor.



Buna göre, sözleşmede, bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanıma açık bulunmasına yönelik suçlar, ''Yasadışı erişim, yasadışı müdahale, verilere müdahale, sistemlere müdahale, cihazların kötüye kullanımı'' olarak tanımlanıyor. Bilgisayarlarla ilişkili suçların, ''Bilgisayarlarla ilişkili sahtecilik fiilleri ile bilgisayarlarla ilişkili sahtekarlık fiilleri'' başlıkları ile sınıflandırıldığı sözleşmede, içerikle ilişkili suçların kapsamında, ''Çocuk pornografisiyle ilişkili suçlar'' ve ''Telif haklarının ve benzer hakların ihlaline ilişkin suçlar'' bulunuyor.



Sözleşme, taraf olan ülkelere, tanımlanan suçların işlenmesi ve söz konusu suçların işlenmesine yardım veya yataklık yapılmasını ulusal mevzuatta cezai bir suç olarak tanımlanma ve gerekli yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapma yükümlülüğü getiriyor.



Sözleşme, söz konusu suçlara yönelik soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra işlenen suçlara delil teşkil edebilecek verilerin toplanması, saklanması, araştırılması ve el konulması gibi ulusal düzeyde alınması gereken önlemleri de içeriyor.



Sözleşme, ''24 saat 7 gün boyunca elverişli ağ'' kurulması zorunluluğunu da getiriyor. Buna göre, taraf ülkeler, bilgisayar sistemleri ve verileriyle ilgili cezai suçlar konusundaki soruşturma ve davaların yürütülmesi ya da cezai bir suça ilişkin olarak elektronik ortamda delil toplanabilmesi işlemlerine ilişkin en kısa sürede yardım sağlanması için haftanın 7 günü 24 saat uygun olan bir irtibat noktası belirleyecek.









