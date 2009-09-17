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Spor

'Türkiye sert savunma yapıyor'

Yunanistan'ın yardımcı antrenörü Yannis Sferopulos, Ay-Yıldızlılar'ın savunmada sert oynadıklarını söyledi.

17 Eylül 2009 03:00

Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci turunda Türk Milli Takımı ile eşleşen Yunanistan'ın yardımcı antrenörü Yannis Sferopulos, Ay-Yıldızlılar'ın savunmada sert oynadıklarını söyledi.
Litvanyalı çalıştırıcı Jonas Kazlauskas'ın 'sağ kolu' olarak nitelendirilen Sferopulos, Yunan 'Gazetta' spor portalına verdiği demeçte, Türk Milli Takımı'nın oyun anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Türk takımı şu ana kadar çok iyi iş çıkardı ve sadece bir yenilgisi var. Savunmada sert bir çizgi izliyor ve enerji düzeyi çok yüksek'' diyen Sferopulos, 'Takımın hücumdaki temel taşları Ersan İlyasova ile Hidayet Türkoğlu. Kerem Tunceri, Ender Arslan ve Ömer Onan ise sayı makineleri. Yani her oyuncunun belli rolü var. Oyuncular rollerini kabullenmiş. Herkes elinden geleni yapıyor ve kabiliyetlerine göre oynuyor' diye konuştu.

Slovenya'yı Türkiye'ye tercih edip etmediği şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Sferopulos, 'Biri veya diğerini daha çok tercih ettiğimizi söyleyemem. Varılan bu noktada 8 en iyi takımdan bahsediyoruz. Tüm takımlar en iyi olmayı hak ediyor. Aralarından birini tercih etmek gibi bir lüksümüz yok' ifadesini kullandı.

'Türkiye'yi yenmek için fazladan bir sebebimiz var'

Bu karşılaşmanın önemini bildiklerini ve akıllca oynamalrı gerektiğini belirten Sferopulos, '40 dakika süresince yüreğimizi de ortaya koyup konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Ancak bu şekilde aklımızdaki planı devreye koyup karşı takımı zayıf yanlarından vurabiliriz. Her ne kadar karşılamada tek düşündüğümüz şey basket olsa da, Türkler'e karşı oynarken kazanmayı istemek için fazladan nedenimiz var' dedi.

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