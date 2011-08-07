'Türkiye sert bir mesaj iletirse gereken yanıtı alır'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik "Sabrın son anlarına geldik ve bunun için de Salı günü Dışişleri Bakanı’nı Suriye’ye gönderiyorum" yönündeki sözlerine Şam’dan sert yanıt geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Siyaset ve Medya Danışmanı Dr. Bouthina Shaaban, "Eğer Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye’ye sert bir mesaj iletecek olursa Türkiye’nin tutumu konusunda daha kesin bir yanıt alır" şeklinde konuştu.





Suriye medyasına göre, Dr. Bouthina Shaaban, Salı günü Şam’a gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Şam’a "sert bir mesaj" götürmesi beklentileri üzerine tepki gösterdi. Shaaban, şu ifadeleri kaydetti: "Eğer Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye’ye sert bir mesaj iletecek olursa sivillere, ordu ve polis üyelerine karşı silahlı terörist grupların acımasız öldürmelerini ve cinayetlerini kınamayan Türkiye’nin tutumu konusunda daha kesin bir yanıt alır.



Eğer Türkiye Suriye’nin meselelerini tarihi ve kültürel ilişkiler nedeniyle dışişleri sorunu olarak düşünmezse, Suriye dostlar arasında danışmayı her zaman hoş karşılar. Ancak, Suriye kesin olarak Suriye’nin içişlerine tüm bölgesel ve uluslararası müdahale girişimlerini reddetti."



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi düzenlenen bir iftar yemeğinde şu açıklamalarda bulunmuştu: "Ama artık burada da sabrın son anlarına geldik ve bunun için de bu süreç içinde salı günü Dışişleri Bakanı’nı Suriye’ye gönderiyorum. Kendileriyle orada gerekli olan görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmelerde mesajlarımız artık kendilerine kararlı bir şekilde iletilecektir. Bundan sonraki süreç verilecek cevaba ve uygulamaya göre şekillenecektir. Çünkü biz Suriye konusunu bir dış mesele olarak, bir dış sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir. Çünkü bizim Suriye ile 850 kilometre sınırımız var, akrabalık, tarih, kültür bağlarımız var."





