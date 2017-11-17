Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dünyanın en önemli uzmanlarını İstanbul’da buluşturdu

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 14-15 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren Kongreye başta sermaye piyasaları olmak üzere, finans ve diğer birçok sektörü temsilen 5 bine yakın kişi katıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteği, Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsorluğundaTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin Levent’te gerçekleştirilen,Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne yoğun ilgi ve katılım oldu. Kongreye, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, dünyaca ünlü yazar ve ekonomist Prof. James Robinson, yazar ChrisSkinner, Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü Dr. Ayhan Köse, Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez gibi önemli isimler katıldı.

KONGRENİN AMAÇLARI

Kongrenin açılış konuşmasını yapan TSPB Başkanı İlhami Koç, kongrenin ana amacı hakkında da şu bilgileri verdi: “Kongrenin 3 ana amacı var. İlki, sermaye piyasalarımızın gündeminde olan konuları bütün tarafların etkin katılımıyla tartışmak ve bu tartışmalardan çıkan sonuçları kısa bir rapor haline getirerek ilgili taraflarla paylaşmak.Diğer amaç, sermaye piyasalarına olan ilgiyi artırmak. Son amaç ise, İstanbul’un bir bölgesel finans merkezi olduğu algısını güçlendirmek.”

İLK GÜN 9 AYRI PANEL DÜZENLENDİ

İlk gün, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Düzenlemelerin Sermaye Piyasasındaki Yansımaları” başlıklı panele; Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli konuşmacı olarak katıldı.

İKİNCİ GÜN 15 AYRI PANEL

Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen CNN Türk canlı yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sermaye piyasaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, bu tür toplantılara yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. İkinci günde, sermaye piyasasındaki yenilik ve teknolojik gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı. Özellikle, BES, Endüstri 4.0, Sermaye Piyasaları – Teknoloji, Dijital Para, Blockchain, Fintech konulu paneller katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin 2023 vizyonundan hareketle, ana temasının “Geleceğimiz İçin Büyüme” olarak belirlendiği kongrede, başlangıç aşamasındaki yatırımların finansmanından halka arzlara, menkul kıymetleştirme ve İslami finansal ürünlerden altyapı yatırımlarının finansmanına, Endüstri 4.0’dan dijital paraya kadar 24 ayrı konuda 24 ayrı panel ve 25 eğitim programı düzenlendi. Kongrenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapıldı.

Ayrıca, Entegre Raporlama, Fintech, Dijital Para ve Blockchain gibi uluslararası alanda gündemde olan konular da tartışılmak üzere kongre başlıkları arasına eklendi.3 yabancı ana konuşmacı Kongre’de yer aldı. Kongrede iki gün boyunca süren panellerde, 27’si yurtdışından olmak üzere toplam 129 konuşmacı yer aldı. Kongreye yurtdışından 100’ü aşkın kişi katıldı.

PROF. JAMES A. ROBİNSON\'UN SUNUMU

Kongrenin ana konuşmacıları arasında yer alan ve “Ulusların Düşüşü” kitabının da eş yazarı olan Şikago Üniversitesi Öğretim Üyesi ünlü Siyaset Bilimci ve Ekonomist Prof. James A. Robinson, ilgili kitaptan örnekler verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Robinson, sunumunun ardından düzenlenen kitap imzalama etkinliğiyle katılımcılarla buluştu.

HIZLA DÖNÜŞEN FİNANS SEKTÖRÜ DİNAMİKLERİ

Dijital dönüşümün dünyadaki öncülerinden olan dijital bankacılık gurusu ChrisSkinner, Kongre’de, “Oyun Değişiyor: Fintech, Blockchain ve Değer Takası” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca, panel sonrasında ChrisSkinner’ın “Value Web” kitabı için yoğun ilgiyle karşılaşılan bir imza etkinliği düzenlendi.

TSPB’nin sektörün akademik dünya ile bağlantı kurmasını geliştirmek üzere,önde gelen yayınevi “Emerald Publishing Group” işbirliğiyle yayımlamaya başladığı, yeni uluslararası hakemli dergisi “Journal of CapitalMarketsStudies”inlansmanı Kongre’nin gala yemeğinde yapıldı.

Kongre kapsamında oluşturulan, reel sektör firmaları ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyesi aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin bir araya geleceği Şirketlerarası Görüşme (B2B) Alanında, sermaye piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek ve faiz/döviz riskini yönetmek isteyen tüm reel sektör firmaları ile 6’sı aracı kurum, 2’si portföy yönetim şirketi, 18 reel sektör firması ile 4 farklı salonda 32 ayrı görüşme gerçekleştirdi.

İki günde yoğun bir ilgiyle takip edilen Kongreye, T. Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul DeğerlerA.Ş.nin platin sponsor; Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Invest- Az Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. altın sponsor;NoorCapital Market Menkul Değerler A.Ş. gümüş sponsor; Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., CFA Society İstanbul, Deutsche Bank A.Ş., FitchRatings Finansal Derecelendirme Hiz. A.Ş.,NGN ilgi ve İletişim Hiz., Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Der. Hiz. A.Ş.,Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş., Tradesoftpanel sponsoru; CNN Türk TV resmi medya sponsoru;Buka Sofa oturma grubu sponsoru olarak destek verdiler.

(FOTOĞRAF)