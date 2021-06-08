Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra İngiltere'ye ihracat yüzde 45 arttı

Türkiye'nin Aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı İngiltere'ye yaptığı ihracat Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 45,2 artarak 4 milyar 796 milyon 420 bin dolara yükseldi.

Ekonomist'in haberine göre Türkiye’nin ihracatı geçen ay 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon 210 bin dolara, Ocak-Mayıs döneminde de yüzde 38,3 yükselerek 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı.

Aynı dönemde Birleşik Krallık'a en fazla otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatı yapıldı.

Birleşik Krallık'a 1 milyar 93 milyon 903 bin dolarlık otomotiv endüstri ihracatı gerçekleşirken, 803 milyon 489 bin dolarlık elektrik elektronik ürünü ihraç edildi. Hazır giyim ihracatı ise 731 milyon 534 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin ihracatından aldığı pay yılın ilk beş ayında yüzde 6,20 oldu.

Mayıs ihracatı 2 kat arttı

Türkiye, Mayıs'ta miktar bazında en çok ihracı Birleşik Krallık'a yaptı. Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 artarak 554 milyon 565 bin dolardan, 1 milyar 86 milyon 101 bine çıktı.

Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Birleşik Krallık’ı ABD, Almanya, İspanya ve İtalya takip etti.

Mayıs ayında Türkiye’nin dış satımı ABD’ye 504 milyon 774 bin dolar artarak 1 milyar 979 bin dolara, Almanya’ya 442 milyon 93 bin dolar artışla 1 milyar 289 milyon 336 bin dolara ulaştı.

İspanya’ya 429 milyon 329 bin dolar yükselişle 680 milyon 352 bin dolara, İtalya’ya ise 388 milyon 259 bin dolar artarak 761 milyon 512 bin dolara ulaştı.

Mayıs'ta en çok mücevher satışı yapıldı

Yine Mayıs ayında Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen dış satımda mücevher sektörü ön plana çıktı.

Mücevher sektörünün Birleşik Krallık’a ihracatı mayıs ayında 229 milyon 9 bin dolar tutarında gerçekleşti.

Bu sektörü, 166 milyon 591 bin dolarla elektrik-elektronik, 154 milyon 382 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 116 milyon 526 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 74 milyon 807 bin dolarla çelik sektörleri izledi.

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