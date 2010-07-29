Türkiye serbest ticaret alanı oluşturacak

T24- Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında dörtlü bir serbest ticaret alanı oluşturulması projesi için ilk adım atılıyor. Proje kapsamında Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında "Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi (YDDİK)" kurulacak ve bu ülkeler arasında malların ve kişilerin serbest dolaşımının sağlandığı bir bölge oluşturulacak.



Devlet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan Dışişleri Bakanlarının katılımı ile 10 Haziran tarihinde yapılan toplantıda, dört ülke arasında mevcut işbirliğinin çok uluslu ve kurumsal bir çerçevede güçlendirilmesi, uzun vadeli stratejik ortaklığın ve ülkeler arası dayanışmanın geliştirilmesi ve daha ileri bir ekonomik entegrasyona doğru ilerlenmesi hedefiyle, "Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi (YDDİK)" kurulması ve bu ülkeler arasında mal ve kişilerin serbest dolaşımının sağlandığı bir bölge oluşturulması kararlaştırıldı. Bu sürecin devamı olarak 31 Temmuz'da İstanbul'da, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın ev sahipliğinde Suriye'den Ekonomi ve Ticaret Bakanı Lamia Asi, Ürdün'den Sanayi ve Ticaret Bakanı Amer Al Hadidi ve Lübnan'dan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Safadi'nin katılacağı dörtlü toplantı gerçekleştirilecek.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, dörtlü serbest ticaret alanı oluşturulması projesi ile ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağını belirterek, "Ekonomilerimizin daha ileri entegrasyonunu sağlayacağımızı ve bugüne kadar atılan adımları hızlandıracağımızı ümit ediyoruz. Ülkelerimiz arasında yürürlükte olan vize uygulamaları çok yakın bir geçmişte kaldırılmıştır. Vatandaşların ve işadamlarının serbest dolaşımı önündeki bu engelin ortadan kalkmasına ek olarak tamamlayacağımız bir serbest ticaret alanı ile ürünlerimize de aynı imkanı tanımamızın, Ortadoğu'nun kalbinde oluşturulacak müreffeh bir coğrafi alanın da habercisi olacağını düşünmekteyim" dedi.



Çağlayan, Türkiye, Lübnan, Suriye ve Ürdün arasında yapılacak düzenlemeler ile 2009 yılı verileri çerçevesinde yaklaşık 723 milyar dolarlık GSYH, 182 milyar dolar tutarında ithalat ve 125 milyar dolar tutarında ihraç kapasitesine sahip 103 milyon nüfuslu bir serbest ticaret alanının oluşturulmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.