-TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UĞURLADI İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı, Taner Erdoğan, Şükrü Pürlü ve Fikri Dilsiz'in cenazeleri gözyaşları arasında memleketlerinde toprağa verildi. Şehit Üsteğmen Taşçı için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen törende, Taşçı'nın dedesi Muhlis Taşçı, babası Müslüm Taşçı, annesi Hamiyet Taşçı, eşi Özlem Taşçı ve kardeşi Enes Taşçı taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da Taşçı'nın ailesine taziyelerini sundu. Devlet Bakanı Özak, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Eğitim uçuşunda olan bir olay. Maalesef bütün bu kardeşlerimizi kaybettik, acımız büyük'' dedi. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dileyen Özak, ''Maalesef böyle olaylar olabiliyor ama acımızı hep beraber paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz ve metanetle bu şehit aileleri, anne ve babaları bu işi karşılıyor. Türk milletinin de büyüklüğü burada'' diye konuştu. Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, öğle namazına müteakip İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına kondu. Bir süre kortej eşliğinde bu şekilde taşınan Taşçı'nın naaşı, cenaze aracına konduktan sonra götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında 1. Ordu Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu ile emekli Orgeneral Hasan Iğsız bir süre sohbet etti. Cenazeye, Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı adına çelenk gönderildiği görüldü. -ŞEHİT ÜSTEĞMEN TANER ERDOĞAN- Üsteğmen Taner Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Şehit Erdoğan'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi Morgu'ndan ambulansla alınarak ''helallik'' istenmek üzere ilçe merkezinde yaşayan baba evine götürüldü. Askerlerin omzunda evin önüne getirilen cenaze, burada hazırlanan yere konuldu. Burada İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, dua okuyarak şehit için helallik istedi. Bu sırada şehidin babası, kardeşleri ve yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Daha sonra şehidin cenazesi Erbaa Büyük Cami'ye getirildi. Cenaze namazına katılan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, şehidin babası Pehlül Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Müftü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omzunda kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'nın önündeki alana getirildi. Yürüyüş sırasında Bakan Demir, şehidin babasının, pilot olan subay arkadaşları da şehidin iki kardeşinin koluna girerek yürüdü. Vali Şerif Yılmaz ve AK Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, şehidin annesi Habibe, babası Pehlül ve eşi Gonca Erdoğan'a su vererek, acılarını paylaştı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. Törende konuşan Piyade Binbaşı Yücel Çetinkaya, şehitlerin acısını taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Türk milleti başka milletlerde olmayan hasletlere sahiptir. Cesaret ve kahramanlıklarıyla düşmanlarını dahi hayrette bırakmıştır. Askerleri doğuran ellerine kına yakarak vatana feda olsun diye askere gönderen annelerimizin düşüncelerinin evlatlarına yansımasıdır. Annelerimiz bir evladı şehit olurken diğer evladını da 'vatana feda olsun' diyerek vatan sevgisini evlat sevgisinden üstün gösteren bir anlayışa sahiptir.'' Tören sırasında şehidin annesi, kardeşleri ve yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları, bitkin oldukları gözlendi. Daha sonra şehidin cenazesi ambulansa konuldu. Çok sayıda araç eşliğinde ilçeye bağlı Pınarbeyli köyüne götürülen cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze toprağa verilmeden önce askeri bir yetkili, tabutun üzerindeki Türk Bayrağını öperek acılı babaya verdi. Şehidin fotoğrafı da eşi Gonca Erdoğan'a teslim edildi. Öte yandan ilçede çok sayıda ev ve iş yerine de bayrak asıldığı görüldü. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan ve Şükrü Ayalan, MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Nuh Köroğlu, askeri ve mülki yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. -ŞEHİT ÜSTEĞMEN ŞÜKRÜ PÜRLÜ- Şükrü Pürlü'nün (29) cenazesi, Sivas Askeri Hastanesinden ''helallik'' alınmak üzere şehidin İstasyon Caddesi Ray Blokları'ndaki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı cenazenin evin önüne getirilmesinin ardından şehidin babası Feyzi Pürlü, annesi Neşe Pürlü, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin tabutuna sarılan anne Neşe Pürlü, ''Yavrum anan geldi kuzum. Nerede kaldın'' diye gözyaşı döktü. Neşe Pürlü, oğlunun mesai arkadaşlarına da sarılarak ağıt yaktı. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Sivas Ulu Camisi'ne getirildi. Burada, tabutun başındaki saygı nöbetini, şehidin subay pilot arkadaşları sırayla tuttu. Şehidin 12 yaşındaki yeğeni Mert Akbulut da zaman zaman şehidin fotoğrafını tuttu ve dayısının mesai arkadaşlarıyla birlikte saygı nöbetine katıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Akbulut, soğuk hava nedeniyle üşümemesi için fotoğrafı devretmesi istendiği zaman ısrarlara rağmen üşümediğini belirterek, fotoğrafı tutmaya devam etmek istediğini söyledi. Pürlü'nün pilot arkadaşları, musalla taşının başındaki panoda şehidin rütbesinin eksik yazıldığını fark edince yazıyı silerek düzeltti. Cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Sivas Valisi Ali Kolat, Eğitim Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, milletvekilleri, kurum temsilcileri, askerler, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yusuf Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omuzunda taşınarak top arabasına kondu. Bu sırada da şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Türk bayrağına sarılı cenaze, top arabasında kortej eşliğinde bir süre taşındı. Cenazenin geçişi sırasında evlerinden ve caddede töreni izleyen bazı vatandaşların da gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Bu arada kortej sırasında cenazenin taşındığı top arabasının tekerleği, kortejde yer alan bir askerin ayağının üstünden geçti. Görevliler tarafından çevredeki bir dükkana götürülen askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. -''DÜN KINA GECESİNİ YAPTIM''- Daha sonra şehit cenazesi, toprağa verilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü. Yukarı Tekke Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi okundu. Saygı atışı da yapılan tören sırasında anne Neşe Pürlü, askerlerle birlikte asker selamı vererek, ''Damatlığını giydiremedim ama dün kına gecesini yaptım'' diye gözyaşı döktü. Şehit cenazesi, daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu sırada Sarıkamış'tan getirildiği belirtilen toprak da şehidin mezarına döküldü. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Eğitim Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi, şehidin tabutunun sarılı olduğu Türk bayrağını ve fotoğrafını acılı baba Feyzi Pürlü'ye teslim etti. Feyzi Pürlü de bayrağı öperek teslim alırken anne Neşe Pürlü, bayrağı ve fotoğrafı en güzel yerde saklayacağını söyledi. -ŞEHİT ÜSTEĞMEN FİKRİ DİLSİZ Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığında düzenlenen törenin ardından dün havayolu ile Adana'ya, daha sonra da karayoluyla Mersin'e getirilen Dilsiz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Mersin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Muğdat Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, şehidin babası Hasan Hüseyin Dilsiz, annesi Zeliha Dilsiz, KKTC'de üsteğmen olarak görev yapan kardeşi Mustafa Dilsiz, öğretmen kardeşi Aydın Dilsiz, aynı zamanda şehidin dayısı olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Resul Akay, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral İsmail Taylan, AK Parti Mersin milletvekilleri Kürşad Tüzmen ve Ali Er, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Camideki tören sırasında, iki kadın askerin şehidin annesinin kollarından tutarak destek verdikleri görüldü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından askerler tarafından top arabasına taşındı. Cenaze, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Askeri helikopterin düşmesi üzerine şehit olan Üsteğmen Erhan Gül'ün cenazesi dün kocatepe Camisinde kılınan Cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliğinde toprağa verilmişti.