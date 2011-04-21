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Türkiye şeffaf sandıkla tanışacak

İlk kez 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde kullanılacak şeffaf seçim sandıkları, illere dağıtılmaya başlandı.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - İlk kez 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde kullanılacak şeffaf seçim sandıkları, illere dağıtılmaya başlandı.

Yalova'daki bir fabrikada üretilen şeffaf seçim sandıkları, PTT'ye ait tırla Çanakkale'ye getirildi.

İl merkezi için gönderilen, koliler içerisindeki seçim sandıkları, PTT yetkilileri ve Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde indirilerek, Çanakkale Belediyesi Su Arıtma Tesisinde bulunan depoya konuldu. Diğer sandıkların, ilçe seçim kurullarına teslim edileceği bildirildi.

Seçim sandıklarının, diğer illere de gönderildiği kaydedildi.

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