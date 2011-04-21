Türkiye şeffaf sandıkla tanışacak

T24 -

Yalova'daki bir fabrikada üretilen şeffaf seçim sandıkları, PTT'ye ait tırla Çanakkale'ye getirildi.

İl merkezi için gönderilen, koliler içerisindeki seçim sandıkları, PTT yetkilileri ve Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde indirilerek, Çanakkale Belediyesi Su Arıtma Tesisinde bulunan depoya konuldu. Diğer sandıkların, ilçe seçim kurullarına teslim edileceği bildirildi.

Seçim sandıklarının, diğer illere de gönderildiği kaydedildi.