T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye seçimini yapıyor; işte Twitter'da 7 Haziran yorumları...

Erkan Can: 5 yılda bir de olsa, sorumluluk al!

07 Haziran 2015 12:01

Türkiye, yeni dönemde görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başında. 53 milyon 765 bin kişinin oy kullanacağı milletvekili seçimi saat 08.00′de başladı.

18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Vatandaş, oy verme işleminin başladığı saat 08:00'dan itibaren seçimle ilgili görüşlerini Twitter'dan paylaşıyor.

nediyor.com'da derlenen tweetler ve #SandığınaSahipCık etiketi altında yapılan paylaşımlar şöyle: 

ETİKETLER

7 haziranseçimlertwittersosyal medyayorumlarkimne dedioy verme işlemi

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-06-07T12:01:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/turkiye-secimini-yapiyor-iste-twitterda-7-haziran-yorumlari,298935","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/turkiye-secimini-yapiyor-iste-twitterda-7-haziran-yorumlari,298935"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24