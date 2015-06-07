Türkiye seçimini yapıyor; işte Twitter'da 7 Haziran yorumları...

Türkiye, yeni dönemde görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başında. 53 milyon 765 bin kişinin oy kullanacağı milletvekili seçimi saat 08.00′de başladı.

18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Vatandaş, oy verme işleminin başladığı saat 08:00'dan itibaren seçimle ilgili görüşlerini Twitter'dan paylaşıyor.

nediyor.com'da derlenen tweetler ve #SandığınaSahipCık etiketi altında yapılan paylaşımlar şöyle:

#SandığınaSahipCık Tweetleri