'Türkiye sayesinde Yunanistan'la yeni bir dönem başladı'

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Atina ziyaretine geniş yer veren Yunan basını, "Türkiye sayesinde" Yunanistan-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını yazdı.



Yunanistan'da gazetelerin birinci sayfadan yayımladığı haberlerde, Netanyahu'nun Atina ziyaretinin, Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir işbirliği dönemi başlattığı ve bu yeni işbirliği dönemine, İsrail ile ilişkileri bozulan Türkiye sayesinde geçildiği" tezi işlendi.



Ethnos gazetesi, "İsrail ile stratejik işbirliği" başlıklı haberinde, "Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile Netanyahu arasında sıcak bir atmosferde geçen görüşmelerde, iki başbakanın Atina ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabakata vararak, bölgede güvenlik ve barış için işbirliği yapmada anlaştıklarını" duyurdu.



Gazete, İsrail'in, son dönemde Türkiye ile ilişkilerinin gerilmesinin ardından Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine yöneldiğini savundu ve "Bu durum doğru şekilde değerlendirildiğinde, Arap dünyası ile olan geleneksel iyi ilişkiler tehlikeye sokulmadan Yunan çıkarları olumlu etkilenebilir" ifadesini kullandı.



Ta Nea gazetesi, "Hilalin gölgesinde flört" başlığıyla yayımladığı haberinde, "Yunanistan-İsrail ilişkilerinde Türkiye sayesinde yeni dönem başladığını" yazdı.



Haberde, ikili ilişkilerde planlanan işbirliğinin geniş çaplı olduğu ve çeşitli konuları kapsadığı belirtildi. Papandreu ve Netanyahu'nun, ekonomi, savunma ve güvenlik konularında, ortak tatbikat ve bilgi alışverişiyle ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaşmaya vardıkları kaydedildi.



Elefterotipia gazetesi, "Dengeler değişiyor" ve "Yeni eksen kuluçkada" başlıklı haberlerinde, "Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgede Atina'ya doğru yönelen yeni bir eksen oluşturduğunu" savundu.



Haberde, Gazze baskınından sonra Türkiye ile İsrail gerginliğinin ardından Papandreu'nun Kudüs'ü ziyaret ettiği, bundan bir ay sonra Netanyahu'nun Atina'yı ziyaretinin, "Yunanistan ve İsrail arasındaki ilişkilerin süratli ve görkemli bir şekilde güçlenmesine yol açtığı" yorumunda bulunuldu.



Ayrıca, "Netanyahu'nun Atina'yı ziyareti, Kudüs ile Atina'nın ekonomik, savunma, askeri ve turizm gibi bir dizi önemli konularda ilişkilerini güçlendirme niyetini ortaya koyuyor. Bu da, doğal olarak Ortadoğu bölgesinde yeni bir eksen oluşmasına yol açıyor" ifadelerine yer verildi.



Elefterotipia konuya ilişkin haber yorumda da, "Ankara'nın, daha önce İsrail ile iyi ilişkileri dolayısıyla bölgede belirleyici güç olmayı ve Müslüman kardeşleri kucaklamayı ümit ettiğini ancak şu anda eksenin Yunanistan ve Rum kesimine döndüğünü" ileri sürdü. Yorumda, "Çünkü İsrail,Kıbrıs açıklarında tespit edilen muazzam doğalgaz kaynağına karşı kayıtsız kalmayacaktır" ifadesi kullandı.



To Vima gazetesi, "Yunanistan-İsrail yaklaşımı Türkiye'ye kama (çivi)" başlığını kullandığı haberinde, "Papandreu ile Netanyahu'nun Atina'da sıcak bir atmosferde geçen görüşmelerinden sonra Yunanistan-İsrail ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçtiğini" yazdı. Haberde, "askeri konular, ticaret ve turizm alanında yapılması planlanan işbirliğinin Atina ile Tel Aviv arasındaki yeni ilişkinin ayaklarını oluşturduğu" belirtildi.



Kathimerini gazetesi de, "Yunanistan ile İsrail arasında daha yakın ilişkiler" başlıklı haberinde, "Netanyahu'nun Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturduğunu" belirterek, "iki ülke arasındaki temasların güçlendirilmesinin Tel Aviv ile Ankara arasında gerginlik yaşandığı bir döneme rastladığını" yazdı.



Elefteros Tipos gazetesi ise, "Binyamin ile stratejik kar amaçlı ticaret" başlıklı haberinde, "Netanyahu'nun Atina ziyaretinin arkasında, Tel Aviv'in, Ankara yaşadığı krizden sonra Yunanistan'da çıkış arayışının gizlendiğini" yazdı.



Gazete, "Bir İsrail başbakanı tarafından Yunanistan'a ilk ziyaretin, İsrail'in ve Yunanistan'ın, her iki ülkenin de kendine göre nedenlerden dolayı diplomatik düzeyde sıkışık bir durumda oldukları ve on yıllardır var olan stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıkları bir dönemde yapıldığını" belirttiği haberinde şu ifadelere yer verdi:



"İsrail, Türkiye ile yakın ilişkilerinin en alt düzeye düştüğünü ve bu ilişkilerin yeniden İsrail komandolarının yardım gemilerine düzenlediği saldırı ve yardım heyetinin 9 Türk üyesinin ölmesinden önceki eski duruma gelmesini küçük bir olasılık olarak görüyor. Yunanistan ise, kendi açısından Türkiye ile ilgili temel stratejinin tüm bu yıllar içerisinde her geçen gün çıkmaza girdiğinin ve bunun milli çıkarlarımız açısından tehlike oluşturduğunun farkına varıyor".



