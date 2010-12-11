Türkiye, satılık Yunan adalarına talip oldu

T24 - Ekonomik krizdeki Yunanistan'ın, Ege ve İyon denizindeki bazı adacık ve kayalıklarla kimi havaalanlarını satışa çıkarması Güney Ege Turistik Otelciler Birliği'ni (GETOB) harekete geçirdi.



GETOB Başkanı İlhan Açıkgöz, “Bu adalara otelciler olarak talibiz. İşadamı ve otelcilerle görüşmelerimiz sürüyor” dedi.Atina da yayımlanan haftalık Proto Thema gazetesi, Maliye Bakanlığı, Altyapı Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın katılımıyla uluslararası pazara çıkarılabilecek ada ve havaalanlarını içeren bir liste hazırlandığını duyurdu.



Yunan hükümeti hangi adaları satılığa çıkardı?

Ada ve havaalanlarının satılmasının, hükümetin kamuya ait taşınmaz malların acilen değerlendirilmesine yönelik B planı çerçevesinde kararlaştırıldığı belirtilen haberde, satış listesinde, İyon denizindeki Nafsika Adası, Ligia Adası, Ehinades Kayalıkları, Mora Yarımadası açıklarındaki Ayos Yannis Adası, Eğriboz Yarımadası ile Paksos Adası yakınındaki bazı kayalıkların bulunduğu kaydedildi.

Yunan hükümetinin ayrıca, 2011 yılında Ege’deki Naksos, Astipalea, Leros ve Skiros adaları ile Kozani ve Mora yarımadasındaki Mesinia havalanlarının işletmesinin satışı için de ihalaler açacağı belirtildi.



Rus ve Arap yatırımcılar da talip

Yunan hükümetinin ada ve bazı havalimanlarını satışa çıkardığını resmen duyurmasının ardından, buralara Rus ile Arap yatırımcıların talip olduklarını bildirildi. Yunan hükümeti geçen yıl ada ve kumarhaneleri satışa çıkarmış ve GETOB Yönetimi talip olduklarını bildirerek yetkililerle bağlantıya geçmişti. Yunan hükümeti halkından gelen tepkiler doğrultusunda satışları iptal etmişti. Ada ve havalimanlarının tekrar satışa çıkarıldığını öğrenen GETOB yönetimi Yunan yetkililerle irtibata geçerek, bilgi aldı.

Yunan adalarına talip olduklarını belirten GETOB Başkanı İlhan Açıkgöz, “Büyük yatırımcıların karşısında durabilmek için Muğla Bölgesi'nin turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Göcek te bulunan işadamı ve otelcilerle görüşme halindeyiz. Otelcilerle oluşturacağımız ortak şirket üzerinden bu satışlara katılmayı düşünüyoruz. Adaların fiyatı 7 ile 100 milyon euro arasında değişmekte. İki ada ve bir havalimanını almayı planlıyoruz'' dedi.



Hükümetten destek bekliyoruz

Açıkgöz, hükümetin kendilerine destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, “İşadamı ve otelcilerle anlaşmaya vardığımız takdirde, kurulacak şirket üzerinden satışlara katılacağız. Hükümetin bu satışlara katılmamız için destek vermesini bekliyoruz. Kendi öz sermayelerimizle alacağımız adalarda bürokrasi sıkıntıların giderilmesi ve gelecekteki yatırımlarda sahip çıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.