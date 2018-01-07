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Türkiye, Sarıkamış şehitleri için yürüdü (2)

YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ Saat 10

07 Ocak 2018 16:35

YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ
Saat 10.30\'da başlayan zorlu yürüyüşe katılanlar, 6.5 kilometrelik Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izledi ve yürüyüşü Yukarı Sarıkamış Mahallesi\'ndeki tören alanında saat 12.30\'da tamamladı. Törene katılan bakanlar, şehitliğe çelenk bıraktı ve Çanakkale\'den getirilen toprağı Allahuekber Şehitliği\'ne döktü. Komutanlar Sarıkamış Harekatı\'nı anlattı ve saygı atışı yapıldı. Tören alanında yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.
Yürüyüs esnasında bir çok kişi yolun kaygan olması nedeniyle kayıp düşerek haif yaralandı. Bu kişilere UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı, bazıları da Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Erzurum\'daki hava şartları nedeniyle kalkış yapamayan SOLOTÜRK\'ün gösterisİ ise iptal edildi. Bunun yerine tören alanında SOLATÜRK\'ün sinevizyon gösterisi yapıldı, ardında da tören sona erdi.

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