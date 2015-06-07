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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye sandık başında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25. dönem milletvekillerini belirlemek için yapılan 2015 Genel Seçimi'nde oy verme işlemi başladı.

07 Haziran 2015 13:59


Ülke genelinde seçmenler saat 08:00-17:00 saatleri arasında oy verebilecek. İlk sonuçların akşam saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 2 milyon 800 bin Türk vatandaşı oy kullanma işlemini 8-31 Mayıs tarihleri arasında 54 ülkedeki 109 temsilcilikte gerçekleştirdi. Bu temsilciliklerin 13'ü Almanya'da bulunuyordu. Almanya'da oylar 9 Başkonsolosluk'ta verildi.

Türk basınında çıkan haberlere göre Almanya'da yaşayan 1 milyon 400 bin Türk seçmenden yaklaşık 534 bini sandık başına gitti. Seçimlere yurt dışından katılımın yüzde 36 oranında olduğu belirtiliyor. Türkiye'ye götürülen yurt dışı oyları bugün verilen oylarla birlikte sayılacak.

Koalisyon hükümeti mi geliyor?

HDP'nin seçim barajını aşması halinde mecliste en az 60 sandalyeye sahip olacağı kaydediliyor. Seçim öncesi yapılan bazı anketler AKP'nin hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteriyor. Bu durumda Türkiye'de 13 yıldan bu yana ilk kez bir koalisyon hükümeti kurulması gündeme gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Türkiye Büyük Millet MeclisiGenel SeçimiTürkMayısAlmanyaBaşkonsoloslukAKPTürkiyeWelle Türkçe AFP/Reuters/DW

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