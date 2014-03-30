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Türkiye sandık başında, 52 milyon seçmen 1394 belediye başkanı seçecek

Türkiye’de 53 milyona yakın seçmen 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandığa gidiyor...

30 Mart 2014 11:10

Yerel seçimde oy verme işlemi yurdun doğusundaki 32 ilde saat 07.00'de, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı.

Önümüzdeki 5 yıl süreyle görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde oy verme işlemi, bir saat erken başlayan illerde saat 16.00'da, diğer illerde saat 17.00'de sona erecek.

Mitinglerde siyasi parti liderleri tarafından gündeme getirilen telefon dinlemeleri, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, casusluk ve ihanet suçlamalarıyla bugüne kadar benzeri görülmedik sertlikte, genel seçim havasında geçen seçim kampanyasının ardından, artık son sözü seçmen söylüyor. 26 siyasi partinin katıldığı seçimde 81 ilde kayıtlı 52 milyon 695 bin 831 seçmen, 194 bin 310 sandıkta oy kullanıyor. Büyükşehir olan 30 ilde seçmenler biri büyükşehir olmak üzere iki belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyeti seçerken, diğer 51 ildeki seçmenler de bunlara ilave olarak il genel meclisi üyeleri için de oy kullanıyor.

Yerel seçimde, belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlıklar için oy kullanılacak olması da oy verme işlemini yavaşlatıyor. Bu nedenle sandık önlerinde kuyrukların ilerleyen saatlerde daha da uzaması bekleniyor.

Seçim nedeniyle tüm illerde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözleniyor. Özellikle sandıkların bulunduğu binaların çevresinde, çıkabilecek olaylara anında müdahale için ekipler bekletiliyor.

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy kullanacak.

 

Hangi renk pusula?

 

Turuncu zarf: İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulası turuncu renkli zarfa;

Mavi zarf: Belediye başkanlığına ilişkin mavi renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclis üyeliğine ilişkin sarı renkli birleşik oy pusulası ile büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulası mavi renkli zarfa;

Mor zarf: Köy seçimlerinde köy muhtarı ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı oldugu oy pusulası, mahalle seçimlerinde mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulası mor renkli zarfa konulacak.

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