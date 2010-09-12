Türkiye sandık başına gitti

T24 - Türk seçmeni, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasıyla bugün halk oylaması için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde sona erdi.





Vatandaşlar, Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, batısındaki 49 ilde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandı.



Batıdaki illerde, oy verme işleminin bitiş saati olan 17.00'de sandık başlarında bulunan seçmenler, sandık kurulları yetkileri tarafından tespit edildikten sonra oylarını kullanabilecekler. Bu tespitten sonra oy vermek için sandık başına gelenler ise oy kullanamayacaklar.



Oy verme işleminin bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı ve oy tasnifine geçildi.



Bu arada, YSK'nın daha önceki kararı doğrultusunda dün saat 18.00'de başlayan her türlü yayın yasağı da saat 21.00'e kadar devam edecek. 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK'nın bildirileri yayınlanabilecek.



Yayın yasağı, YSK'nın kararıyla daha erken bir saatte de kaldırılabilecek.

