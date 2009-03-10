Türkiye sanayisi en fazla eriyen ikinci ülke

Türkiye, ocak ayında sanayi üretiminde gerçekleşen yüzde 21.3'lük düşüş ile dünyada sanayisi en fazla eriyen ikinci ülke oldu.



İlk sırada ise Ocak ayındaki yüzde 30.8 düşüşle Japonya yer alıyor.



'Kriz teğet geçecek' denen Türkiye, Hürriyet gazetesinin haberine göre çöken dünya sanayisi içerisinde en üstlerde yer alıyor. Dün gelen eksi yüzde 21.3'lük sanayi üretim endeksi rakamlarına bakılarak yapılan sıralamaya göre Türkiye Japonya'nın arkasından ikinci sırada bulunuyor.



Türkiye'nin aynı grupta yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin sanayisi ise bizden çok daha iyi durumda. Ocak ayı rakamlarına göre bize en yakın ülke yüzde 17.2'lik sanayi üretim endeksi düşüşe ile Brezilya. Onu yüzde 16 ile Rusya ve yüzde 12.4 ile Çin izliyor. Güney Afrika'daki düşüş ise yüzde 7 ile sınırlı kalıyor.



Avrupa ülkelerine bakıldığında da en büyük düşüş yüzde 12.4 ile Almanya ve Fransa'da. Bu iki ülkeyi yüzde 10.7 ile İtalya izliyor.



Krizin çıkış noktası olan ABD ise diğerlerine göre çok daha iyi durumda. Japonya sanayisinin üçte birinin gittiği ocak ayında ABD'deki düşüş yüzde 10 ile sınırlı kaldı.

