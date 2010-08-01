-TÜRKİYE, ŞAMPİYONDA 2 ALTIN MADALYA İLE 6. SIRADA BARCELONA (A.A) - 01.08.2010 - 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Rusya, 8'i altın olmak üzere 21 madalya ile ilk sırada bulunuyor. İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden şampiyonanın 5. günündeki yarışların ardından, Rusya 8 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalyayla ilk sıradaki yerini korudu. Rusya'yı 16 madalya ile İngiltere takip ederken, Fransa 12 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise Elvan Abeylegesse ve Nevin Yanıt'ın elde ettiği 1'er altın madalyayla 6. sırada bulunuyor. Şampiyonadaki ilk 10 madalya sıralaması şöyle: ÜLKE Erkekler Bayanlar ------------------------------------------ A G B A G B TOPLAM ------------------------------ 1. Rusya 2 1 1 6 5 6 21 2. İngiltere 5 6 2 1 - 2 16 3. Fransa 5 1 3 1 1 1 12 4. Almanya - 2 1 3 2 3 11 5. Belarus 1 - 1 1 1 - 4 6. TÜRKİYE - - - 2 - - 2 7. Ukrayna - 1 1 1 2 - 5 8. Polonya 1 2 2 - - 2 7 9. İspanya 1 1 1 - 1 - 4 10.Belçika 1 - - - - 1 2 (A: Altın, G: Gümüş, B: Bronz)