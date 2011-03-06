-TÜRKİYE ŞAMPİYONAYI 2 MADALYA İLE TAMAMLADI PARİS (A.A) - 06.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'te 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyona, bayrak yarışlarıyla sona erdi. Dört sporcusu final koşan Türkiye, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalyayla şampiyonayı 12. sırada bitirdi. Milli atlet Kemal Koyuncu 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak gümüş, Halil Akkaş da 3000 metrede bronz madalyanın sahibi oldu. Mert Gırmalegese (erkekler 3000 metre) ve Sultan Haydar (bayanlar 3000 metre) final koşan diğer Türk sporcular oldu. Madalya sıralamasında, Rusya 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 11 madalyayla Fransa, 10 madalyayla Almanya takip etti.