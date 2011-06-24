-TÜRKİYE ŞAMPİYONAYI 1 ALTINLA TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - 39. Avrupa Büyük Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Final günü ringe çıkan 2 Türk boksörden 60 kiloda Fatih Keleş, Dünya Şampiyonu İtalyan rakibini 17-17 biten maç sonrası hakem kararıyla (yumruk fazlası) yenerek, Avrupa Şampiyonu oldu. Adem Kılıçcı ise 75 kilo final maçında Rus rakibine 18-15 yenilerek, gümüş madalyada kaldı. Avrupa Şampiyonu Fatih Keleş'e madalyasını, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç verdi. Bu sonuçlarla ev sahibi Türkiye, şampiyonada 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya topladı. -ŞAMPİYON 375 CUMHURİYET ALTINI ALACAK- Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazanan Fatih Keleş, ödül yönetmeliğine göre 375 cumhuriyet altını karşılığı para ödülü alacak. 75 kiloda Avrupa 2.'si Adem Kılıçcı ise 362.5 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek. Şampiyonada bronz madalyada alan 56 kilo sporcusu Furkan Memiş ile 91 kiloda Behram Muzaffer ise 150 cumhuriyet altını alacak. -HEDEF OLİMPİYATLARDA MADALYA- Avrupa Şampiyonu Fatih Keleş, hedefinin olimpiyatlara katılarak, madalya kazanmak olduğunu söyledi. Keleş, madalya törenin ardından yaptığı açıklamada şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ve çok güzel maçlar çıkardığını ifade etti. Sonunda mutlu sona ulaştığını kaydeden Fatih Keleş, ''Şimdi önümde Dünya Şampiyonası var. En büyük hedefim ise olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak'' diye konuştu. Şampiyonada bugün oynanan finallerde alınan sonuçlar, ülkelerin aldığı madalyalar şöyle: 49 kilo: Belik Galanov (Rusya)-Salman Alizada (Azerbaycan) (14-16) Azeri boksör altın madalya kazandı. 52 kilo: Andrew Selby (Galler)-Georgy Balakshin (Rusya) (13-10) Galli boksör altın madalya kazandı. 56 kilo: Vaecaslav Gojan (Moldova)-Dmirtry Polansky (Rusya) (16-14) Moldovalı boksör altın madalya kazandı. 60 kilo: Fatih Keleş (Türkiye)-Domenico Valentino (İtalya) (17-17) Fatih Keleş, altın madalya kazandı. 64 kilo: Thomas Stalker (İngiltere)-Raymond Maylette (İrlanda) (10-18) İrlandalı boksör altın madalya kazandı. 69 kilo: Mahamed Nurudzinau (Belarus)-Fred Evans (Galler) (9-14) Galli boksör altın madalya kazandı. 75 kilo: Adem Kılıçcı (Türkiye)-Maxim Koptyakov (Rusya) (15-18) Rus boksör altın madalya kazandı. 81 kilo: Nikita Ivanov (Rusya)-Joe Ward (İrlanda) (12-20) İrlandalı boksör altın madalya kazandı. 91 kilo: Tervel Pulev (Bulgaristan)-Teymur Mammadov (Azerbaycan) (Bulgar boksör karşılaşmadan çekildi) Azeri boksör altın madalya kazandı. Artı 91 kilo: Magomed Omarov (Rusya) - Roberto Cammarelle (İtalya) (20-14) Rus boksör altın madalya kazandı. -ÜLKELERİN MADALYA SAYILARI- Rusya: 2 altın, 4 gümüş Azerbaycan: 2 altın, 1 bronz Galler: 2 altın İrlanda: 2 altın Türkiye: 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz İtalya: 2 gümüş, 2 bronz Moldova: 1 altın, 1 bronz İngiltere: 1 gümüş, 1 bronz Bulgaristan: 1 gümüş, 1 bronz Belarus: 1 gümüş Gürcistan: 3 bronz Romanya: 2 bronz Ukrayna : 2 bronz Almanya : 1 bronz Ermenistan: 1 bronz Hırvatistan: 1 bronz Macaristan: 1 bronz Fransa: 1 bronz