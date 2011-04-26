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Spor

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BULGARİSTAN'DA ANKARA (A.A)

26 Nisan 2011 13:36

-TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BULGARİSTAN'DA ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Motosikletçiler, Türkiye Pist ve Süpermoto 2. ayak yarışmaları için Bulgaristan'a gidecek. Motosiklet Federasyonu'nun ilkini Yunanistan'ın Serez Pisti'nde düzenlediği ve 6 ayaktan oluşan yarışmaların 2. ayak koşusu 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın Plevne kentinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılacak 78 sporcunun ulaşım, konaklama ve vize masraflarını federasyon karşılayacak. Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, Bulgaristan'a gidecek sporcu ve motosikletleri 2 otobüs ve 2 tır ile taşıyacaklarını söyledi. Bulgaristan'daki yarışmanın uluslararası nitelikte gerçekleştirileceğini belirten Uçar, şöyle konuştu: ''Bulgaristan'daki şampiyonaya çevre ülkelerden de sporcular katılacak. Avrupa ve dünya şampiyonlarının mücadele ettiği bir yarışma olacak. Yarışmalarımıza artık 100'leri bulan sporcu katılıyor. Bu kadar katılımın olduğu yarışmayı Türkiye'de düzenleyebilmemiz mümkün değil. Sadece İzmir'de böyle bir pistimiz var ama güvenlik açısından yetersiz. Türkiye'de yarışmaya düzenleyebileceğimiz güvenlikli pistimiz yok. İstanbul Park'ta ise Formula 1 yarışması öncesi ve sonrasında başka yarışmaya izin verilmiyor. Bu nedenle ikinci yarışmamızı da yurtdışında yapmak zorundayız.''  Uçar, 6 ayaktan oluşan şampiyonanın kalan 4 yarışmasının ise İstanbul Park'ta yapılacağını kaydetti.

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