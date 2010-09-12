-TÜRKİYE ŞAMPİYONADA FİNALE ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez yarı final oynayan Türkiye, Sırbistan'ı Kerem Tunçeri'nin bitime 4.3 saniye kala attığı kritik basketle 83-82 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. Çeyrek finaldeki Slovenya maçının ardından Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile yine tarihinin en önemli maçına çıktı. Ersan'ın basketiyle maça başlayan milliler, rakibin üçlüklerine engel olamayınca Hidayet ve Kerem Tunçeri ile sayılar buldu ve 3. dakika 6-6 beraberlikle geçildi. Pota altında Krstic ve Bjelica ile skor bulmaya başlayan Sırbistan, 4. dakikada 10-6 üstünlük buldu. Millilerin, ilk 4 dakikada attığı üçlükler sayı olmazken, Velickovic ile üçlük atan Sırplar, 6. dakikada 7 sayılık üstünlük (15-8) yakaladı. Milli takımın kaptanı Hidayet dümene geçerek takımını toparladı ve attığı sayılarla tekrar dengeyi kurdu. Türkiye, bu oyuncunun basketiyle 8. dakikada 15-15 beraberliği sağlamasına rağmen yaptığı alan savunmasında etkili olamadı ve Teodosic'in basketlerine engel olamayınca ilk çeyrek, 20-17 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin 2. periyoduna hücumda kötü başlayan milli takım, 2 dakika sayı bulamasa da krizi çabuk atlattı. Taraftarın desteğiyle agresif savunma yapan milliler, Sinan'ın basketiyle 14. dakikayı 1 sayı geride (26-25) geçti. Oyunda dengenin sağladığı kritik anlarda önemli hatalar yapan Türkiye, Savanovic'in basketlerine de engel olamayınca 16. dakikada 8 sayı (33-25) geriye düştü. Önceki maçlara göre üçlükleri de girmeyen milli takım, skorer oyuncusu Ersan'ın da tutuk oyun sergilemesi nedeniyle ilk yarıda hücumda istediği gibi oynayamadı ve soyunma odasına 42-35 geride gitti. Milli takım maçın başından itibaren hücumda zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Rakibin savunmada iyi yerleşmesi ve pas trafiğini engellemesi nedeniyle zaman zaman tek oyuncuyla hücum etmek zorunda kalan milli takım, iyi savunmasıyla ayakta kaldı ve Ömer Onan'ın üçlüğüyle 24. dakikada 46-46 beraberliği yakaladı. Ancak sonraki 2 dakikada yine yavaşlayan milli takım karşısında Sırbistan, bu ana kadar 9 asist ve 10 sayı üreten Teodosic ile etkili oldu. 2 dakikada 9-0'lık seri yakalayan Sırbistan karşısında, milli takım son hücumda Ender ile üçlüğü değerlendiremeyince 3. çeyrek de 63-60 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Türkiye, ilk dakikada attığı basketin dışında uzun süre öne geçme fırsatı bulamadı. Hep geriden gelen milliler, Teodosic, Keselj ve Savanovic'in üçlüklerini de engelleyemedi. Faul atışları ve üçlüklerdeki kötü yüzdesine rağmen, inatla mücadelesini veren milli takım 35. dakikada 72-64 geriye düşmesine rağmen son bölümde açıldı. Kerem Tunçeri ile bulduğu üçlükle 37. dakikada uzun bir aradan sonra öne geçen (75-73) Türkiye, son 3 dakikaya 78-75 önde girdi. Maçın son 1 dakikası müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Mücadelenin bitimine 16.8 saniye kala milliler Semih'in basketiyle 81-80 öne geçti. Sırbistan son hücumunda Velickovic ile basket bulunca bitime 4.3 saniye skoru 82-81 ile kendi lehine çevirdi. Bu basketin ardından mola alan ve orta sahadan topu oyuna sokan milli takım, Kerem Tunçeri'nin tek başına pota altına girip bulduğu sayıyla 83-82 öne geçti. Bitime 5 salise kala Sırbistan, son şansını denedi, ancak sayıyı bulamayınca Türkiye, Sırbistan'ı 83-82 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı ve finalde ABD'nin rakibi oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Jose Anibal Carrion (Porto Riko) xx, Pablo Alberto Estevez (Arjantin) xx, Reynaldo Mercedes Sanchez (Dominik Cumhuriyeti) xx Sırbistan: Teodosic xxx 13, Tepic xx 5, Bjelica x 2, Velickovic xx 8, Krstic xx 15, Keselj xxx 18, Savanovic xx 15, Rasic x 2, Perovic x 2, Markovic x 2, Macvan x Türkiye: Kerem Tunçeri xxxx 12, Ömer Onan xxx 14, Hidayet xxxx 16, Ersan xx 6, Ömer Aşık xxx 5, Semih xxx 9, Ender xxx 12, Kerem Gönlüm xxx 6, Sinan xx 3 1. Periyot: 20-17 Devre: 42-35 3. Periyot: 63-60 5 Faulle Çıkanlar: 39.02 Ersan (Türkiye), 39.44 Krstic (Sırbistan)