-Türkiye şampiyon oldu İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Adidas İstanbul Cup 2 Basketbol Turnuvası'nın finalinde Karadağ'ı 81-69 yenen Türkiye, şampiyon oldu. Karşılaşmanın başında iyi savunma yapan Türkiye, rakibine 3 dakika sayı şansı vermedi ve 3. dakika içinde 6-0 öne geçti. Hücumda da etkili olan ''12 Dev Adam'', Kerem Tunçeri, Ersan İlyasova ve Hidayet Türkoğlu'nun basketleriyle 5. dakikada farkı 11 sayı (16-5) çıkardı. Bu periyotta yüzde 80, 3 sayılık atış isabet oranıyla oynayan (5'te 4) Türkiye, ilk periyodu 26-18 önde tamamladı. İkinci periyoda Enes Kanter ve Sinan Güler'in basketleriyle başlayan A Milli Takım, 11. dakikada farkı 12 sayıya kadar (30-18) çıkardı. Ancak bu dakikadan sonra hücumda sayı bulmakta sıkıntı yaşayan ve top kayıpları yapan Türkiye karşısında, Vucevic, Bakic, Bjelica ve Dasic'in sayılarıyla 17-5'lik bir seri yakalayan Karadağ, devrenin bitimine 3 dakika 59 saniye kala 35-35 beraberliği sağladı. Emir Preldzic ile hücumda yeniden sayı üretmeye başlayan Türkiye, ilk yarıyı 46-38 önde kapadı. Karşılaşmanın 3. periyodunda Hidayet Türkoğlu ve Ömer Aşık ile etkili olan ''12 Dev Adam'', periyodun bitimine 2 dakika 8 saniye kala farkı 10 sayıya (60-50) çıkardı ve son periyoda da 61-54 önde girdi. Son periyoda da iyi başlayan Türkiye, Enes Kanter ve Ender Arslan'ın basketiyle 31. dakikayı 66-54 önde geçti. Ancak Cook'un basketleriyle 11-4'lük bir seri yakalayan Karadağ, 35. dakikada farkı 5 sayıya kadar (70-65) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen ''12 Dev Adam'', Ömer Onan, Ömer Aşık ve Enes'in basketleriyle karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Kaan Büyükçil xxx Türkiye: Kerem Tunçeri xx 4, Ömer Onan xxx 11, Hidayet Türkoğlu xxx 13, Ersan İlyasova xx 9, Ömer Aşık xxx 12, Ender Arslan xxx 10, Oğuz Savaş xx 4, Enes Kanter xxx 8, Sinan Güler xx 2, Semih Erden x 2, Emir Preldzic xx 6, Cenk Akyol x Karadağ: Cook xxx 14, Bakic xx 4, Dragicevic xx 4, Dasic xx 11, Golubovic xx 6, Vranes xx 4, Jeretin xx 4, Mihailovic xx 3, Vucevic xxx 15, Bjelica xx 4, Borisov x 1. Periyot: 26-18 Devre: 46-38 3. Periyot: 61-54