Türkiye, Şam yönetimine NOTA verdi

T24 -





Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün gece Suriye'de rejim yanlısı birtakım göstericiler tarafından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye Fahri Konsolosluğuna karşı düzenlenen menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.



"Bu saldırıların, Arap Birliği'nin dün Suriye'ye ilişkin aldığı bir karar sonrasında gerçekleşmesi ve en güçlü ve yoğun biçimde Türk misyonlarını hedef alması şüphesiz manidardır" diye devam eden açıklamada, gerek Türkiye'nin, gerek diğer ülkelerin Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alınmasının, Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmeleri uyarınca öncelikle Suriye Devleti'nin yükümlülüğü altında olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, uluslararası ilişkilerdeki yerleşik teamülün de bunu gerektirmekte olduğu belirtilerek, dolayısıyla yabancı temsilciliklerin ve mensuplarının korunması, kabul eden devlet bakımından temel bir sorumluluk ve onur meselesi olduğu, bu hususun bir kez daha hatırlatılmasında yarar görüldüğü bildirildi.



Açıklamada daha sonra şunlar belirtildi: "Suriye yönetimini, vakit kaybetmeksizin söz konusu saldırıların sorumlularını tespit etmeye ve bu kişiler hakkında gerekli adli süreci başlatmaya davet ediyoruz. Türkiye, bu olayın yinelenmemesini teminen Suriye yönetiminin gerekli her türlü tedbiri bir an önce almasını, Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimiz ve bağlı kuruluşlara yönelik güvenlik önlemlerini artırmasını ve temsilciliklerimiz ile bağlı kuruluşlarının güvenliğinin sağlandığı hususunda tarafımıza güvence vermesini beklemektedir. Türkiye, önümüzdeki günlerde tüm bu hususların takipçisi olmaya ve gelişmelere göre gerekli gördüğü önlemleri almaya kararlıdır."



Türkiye'nin söz konusu saldırılar sonucunda Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde meydana gelen maddi zarara ilişkin olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan yasal haklarını da mahfuz tutacağı belirtilerek, bugün Ankara'daki Suriye Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edilerek kendisine bu hususlar güçlü ifadelerle aktarıldığını ve bir de nota tevdi edildiğini kaydetti.



Söz konusu saldırılar üzerine, Suriye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizde görevli personelin aile fertlerinin ülkemize tahliyesine bugün başlandığı belirtilerek, diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görevli personelin görevlerine devam ettiği bildirildi.





Türk diplomatların aileleri Ankara'ya geldi





Suriye'deki Türk diplomatik misyonlarında görevli personelin 60 kişilik yakınlarını taşıyan THY uçağı saat 16.50'de Esenboğa havaalanına geldi.



Türkiye, dün gece Türkiye'nin Suriye'deki temsilciliklerine yapılan saldırıların ardından güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle ailelerin tahliyesini kararlaştırmıştı. Bu amaçla THY'den bir uçak bugün sabah saatlerinde Şam'a gitmişti.



Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve elçilik çalışanları Suriye'deki görevlerini bu aşamada sürdürmeye devam ediyor.



Arap Birliği'nin dün Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından, dün gece ülkedeki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız konsoloslukları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı. Türkiye, Suriye'deki temsilciliklerine düzenlenen saldırıları şiddetle kınayarak, Suriye yönetimini vakit kaybetmeksizin söz konusu saldırıların sorumlularını tespit etmeye ve bu kişiler hakkında gerekli adli süreci başlatmaya davet etmişti.





Suriye Ulusal Konseyi üyeleriyle toplantı



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün Suriye muhalefetine mensup grupların oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi (SUK) yürütme kurulu üyeleriyle bir araya geleceği öğrenildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, SUK'un yürütme kurulu üyeleriyle bu akşam konutunda bir araya gelecek.



Suriye'yi ziyaret edeceklere uyarı



Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu sebepler dışında Suriye'ye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.



Bakanlıktan yapılan duyuruda, "Suriye'de güvenliği olumsuz etkileyen son gelişmeler çerçevesinde kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle, vatandaşlarımızın mücbir sebepler dışında Suriye'ye seyahat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır" denildi.



Suriye'de yaşayan Türk vatandaşlarının ise gelişmeleri izleyerek tedbirli ve müteyakkız olmaları, bu bağlamda başta Humus, İdlip ve Halep olmak üzere, olayların yoğunluk kazandığı şehirlere seyahat etmekten imtina etmeleri, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu ile irtibat içinde kalmaları da tavsiye edildi





Aileler geri dönüyor



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, özellikle dün akşam Türkiye'nin Suriye'deki temsilciliklerine yapılan saldırıların ardından güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle ailelerin tahliyesi kararlaştırıldı. Bu amaçla THY'den bir uçak bugün sabah saatlerinde Şam'a gitti.



Esenboğa havaalanına inecek olan uçakla Türk temsilciliklerde çalışanların aileleri ile ihtiyaç bulunmayan personel Ankara'ya getirilecek.



Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve elçilik çalışanlarının Suriye'deki görevlerini bu aşamada sürdürecekleri belirtiliyor.



Arap Birliği'nin dün Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından, dün akşam ülkedeki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız konsoloslukları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı.





Suriye'de Arap Birliği'ne yoğun tepki



Suudi Arabistan, Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin, Suudi büyükelçiliğine saldırmasını kınadı.



Arap Birliği'nin dün Suriye ile ilgili yaptırım kararı almasının ardından Suudi Arabistan ve Katar büyükelçilikleri işgal edilmişti.



Suudi Arabistan Suriye yönetimini büyükelçilikleri korumak için gereken önlemleri almamakla suçladı.



Suriyeli yetkililer Arap Birliği'nin aldığı kararın birlik tüzüğünü ihlal ettiğini ileri sürdü.





Suriye Arap Birliği'nin 'Batı'nın ve ABD'nin çıkarlarına hizmet etmekle' suçladı.



Yönetim yanlıları, dün Arap Birliği kararlarının açıklanmasından sonra ülkenin birçok kentinde ve bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenledi.



Reuters haber ajansı Lazkiye'deki Türkiye ve Fransa konsolosluklarının da saldırıya uğradığını bildiriyor.



Resmi Suudi ajansının haberinde, göstericilerin, dün gece elçilik binasına girerek, binanın camlarını kırdıkları ve içeriyi yağmaladıkları belirtildi.



Haberde, hasarın ayrıntısına ve büyükelçiliğin bugün çalışıp çalışmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



Suriye'de ayrıca rejim yanlısı göstericilerin, Katar Büyükelçiliğine yumurta ve domates attığı belirtildi.





Esad yanlıları



Suriye'de bugün de Arap Birliği'nin, Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması kararına tepki gösterileri düzenleniyor.



Devlet televizyonu, yüz binlece yönetim yanlısının ülkenin birçok kentinde, Arap Birliği'nin kararına tepki göstermek ve Beşşar Esad yönetimine desteklerini göstermek için gösteriler düzenlediğini belirtti.



Başkent Şam başta olmak üzere, Halep, Lazkiye, Deyr Ez Zor ve Haseke kentlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın posterlerini taşıyan Suriyeliler, Arap Birliği'ne tepki sloganları attı.



Öte yandan Suriyeli muhalif yapılanmalardan Suriye Devrimi Genel Konseyi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentinde iki ve orta kesimlerde bulunan Hama kentinde dört kişinin güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında öldürüldüğünü duyurdu.