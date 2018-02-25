Türkiye, Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

MİNSK / DHA

U20 Atletizm Milli Takımı, Belarus\'un başkenti Minsk\'te düzenlenen ve bugün sona eren \"Uluslararası U20 Indoor Match\" turnuvasında 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Belarus Devlet Üniversitesi Salonu\'nda yapılan şampiyonada 1\'inci Belarus, 2\'nci İspanya, 3\'üncü Ukrayna ve 4\'üncü Türkiye oldu.

Türk Milli Takımı adına şampiyonayı 11 madalya ile tamamlayan sporcular şöyle;

Altın Madalya: Meryem Bekmez, Mehmet Çelik, Mustafa Onu Sadıkoğlu ve Derya Konur.

Gümüş Madalya: Abdülselam Imur, Aysel Yılmaz, Nafiye Karatay, İlyas Çonakel ve Anıl Klaycı.

Brozn Madalya: Nurettin Oran ve Alperen Karahan

(FOTOĞRAFLI)