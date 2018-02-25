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Spor

Türkiye, Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

MİNSK / DHA U20 Atletizm Milli Takımı, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen ve bugün sona eren "Uluslararası U20 Indoor Match" turnuvasında 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

25 Şubat 2018 21:15

MİNSK / DHA

U20 Atletizm Milli Takımı, Belarus\'un başkenti Minsk\'te düzenlenen ve bugün sona eren \"Uluslararası U20 Indoor Match\" turnuvasında 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Belarus Devlet Üniversitesi Salonu\'nda yapılan şampiyonada 1\'inci Belarus, 2\'nci İspanya, 3\'üncü Ukrayna ve 4\'üncü Türkiye oldu.
Türk Milli Takımı adına şampiyonayı 11 madalya ile tamamlayan sporcular şöyle;
Altın Madalya: Meryem Bekmez, Mehmet Çelik, Mustafa Onu Sadıkoğlu ve Derya Konur.
Gümüş Madalya: Abdülselam Imur, Aysel Yılmaz, Nafiye Karatay, İlyas Çonakel ve Anıl Klaycı.
Brozn Madalya: Nurettin Oran ve Alperen Karahan

(FOTOĞRAFLI)

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