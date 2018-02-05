Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası 5 rekorla noktalandı

İstanbul (DHA) - TÜRK atletizminin en önemli salon turnuvası olan Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası bir Türkiye rekoru, 4 de şampiyona rekoru ile noktalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde olan ve Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu\'nun işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin, ulusal alandaki en önemli salon turnuvası olan Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu\'nda gerçekleştirildi.

261 sporcunun katıldığı şampiyonada Demet Parlak, sırıkla atlamada 4.33\'lük yükseklikle Türkiye rekorunu eline geçirdi. Kadınlar 60 metrede Şevval Ayaz, erkekler 60 metrede Emre Zafer Barnes, üç adım atlamada Necati Er şampiyona rekorlarını yeniledi.

Salon Atletizm Şampiyonası\'nda elde edilen sonuçlar, aynı zamanda 17 Şubat 2018\'de İstanbul\'da gerçekleştirilecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nın kadrosunun belirlenmesi açısından da önem taşıdı.

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