Türkiye sağlıkta dijital olmada üst düzeyde

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Medipol Üniversitesi\'nin Türkiye yetkilisi olduğu ‘dijital hastane sertifikalandırma programı’ HIMSS’in Avrupa Zirvesi İspanya’nın Barselona kentinde yapıldı.

Türkiye\'den Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Öğretim Üyesi Dr. İlker Köse\'nin de sunum yaptığı zirvede 2017 yılında Türkiye\'den 163 hastanenin HIMSSEMRAM 6 seviye sertifika sahibi olduğu açıklandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi\'nin 2017 yılında imzaladığı protokolle Türkiye yetkilisi olduğu ve kar amacı gütmeyen, sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir kuruluş olan HIMSS, düzenlediği Avrupa \'18\' Zirvesi\'nde sağlık bilişim uzmanlarını, hastane yöneticilerini ve satın almacılarını Barselona’da bir araya getirdi. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcıları ağırlayan HIMSS Avrupa’18’de, hastanelerin dijital olma seviyelerini uluslararası düzeyde derecelendiren EMRAM\'ın 6\'ıncı seviyesinde en fazla hastaneye sahip olan ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Öğr. Üyesi Dr. İlker Köse de Barselona’da düzenlenen etkinliğin Türkiye özel oturumunda Türkiye’deki HIMSSEMRAM çalışmaları ve EMRAM’ın bir yönetim modeli olarak kullanılması sonucunda oluşan dijital dönüşüm süreci hakkında sunum gerçekleştirdi. Dr. Köse şunları söyledi: “Hastanelerimizde sağlık hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini esas alan teknoloji kullanımını, başka deyişle dijital hastane seviyesini ölçmek için kullanılan EMRAM gibi ölçeklerin kullanımının sadece hastanelerin tercihine bırakılması doğru değil. Bu tür araçlar, sağlıkta dijital dönüşüm yapmak isteyen Bakanlıklar için önemli bir yönetim aracı işlevi görüyor ve Bakanlıkların sahiplenmesi halinde Türkiye’de olduğu gibi önemli ilerlemelere katkı sağlıyor.”

TÜRK UZMAN BREZİLYA’DA DA HIMSS ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Öte yandan Türkiye’deki HIMSS Analitik çalışmalarını yürüten İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. İlker Köse 22-25 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen ‘International Digital Healthcare Forum 2018’ e katıldı. Forumda 8 büyük kategoriye dayanan ve teknolojik sorunu içeren tartışmalar ve sunumlar yer aldı. Dr. İlker Köse sunumunda Türkiye’deki HIMSS çalışmalarından bahsetti.

HIMSS TÜRKİYE YETKİLİSİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Medipol Üniversitesi 2017 yılında imzalanan protokolle Türkiye’deki kamu hastanelerinde bilişim teknolojileri kullanım oranlarını ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi konusunda HIMSS Analitik tarafından yetkilendirilmişti. İstanbul Medipol Üniversitesi protokole göre, hastanelerin mevcut durumunu ortaya koyarken, EMRAM Seviye 6 belgesi alabilmek için gerekli olan parametreleri içeren detaylı bir Gap Analizi Raporu hazırlandıktan sonra Seviye 6 olmaya hak kazanan hastaneleri belgelendirmekte. Bu bağlamda Türkiye, 2017 yılında 163 hastanesinde elde ettiği HIMSSEMRAM 6 seviyesi ile Avrupa birincisi oldu. HIMSSEMRAM derecelendirme kriterlerinde en yüksek seviye olan EMRAM 7 seviyesini geçtiğimiz yıllarda dünya ikincisi olarak Türkiye’den İzmir Tire Devlet Hastanesi almıştı. Avrupa’nın ilk 10 ülkesi arasında Türkiye, 1 adet seviye 7, 163 adet seviye 6 hastanesi ile bu alanda en başarılı ülke konumuna yükseldi. Türkiye’nin liderliği bununla da kalmadı; ABD’den sonra tüm dünyada HIMSSEMRAM 6 ve 7 derecesi alan toplam 70 hastane bulunurken, tek başına Türkiye’de bu derecelere sahip 164 hastane mevcut.

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