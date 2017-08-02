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Dünya

"Türkiye sağ olsun abluka bizi etkilemedi"

"Tüketim ürünlerinin karşılanmasında önemli rol oynandı"

02 Ağustos 2017 18:22

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Libya, Maldivler ve Yemen'den oluşan yedi Müslüman ülkenin Katar'a yönelik ablukası sürerken, Doha yönetiminin kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi isteniyor. Bugün ise Katar Ekonomi Bakanı yeni bir açıklama yayımlayarak, "Türkiye sağ olsun Katar halkı gıda sorunu yaşamadı" dedi.

Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda yapılan açıklamada Katar’dan, izlediği politikayı düzeltmesi ve kendisine yaptırım uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn’in sunduğu talepler listesini yerine getirmesi istenildi.

Körfez ülkeleri Katar'a karşı birliktelik mesajı verirken, 13 maddelik talep listesine de değinildi.

Öte yandan, Katar Ekonomi Bakanı, Şeyh Ahmed bin Jassim bin Mohammed Es Sani bir açıklama yaparak ülkesine yönelik ablukanın olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirdi. Ekonomi bakanı yaptığı açıklamada Ankara’ya teşekkür ederken, “Türkiye yerel pazara gerekli gıda ürünlerini sunarak kilit bir rol oynadı. Katar’da yaşayanlar herhangi bir gıda sıkıntısı yaşamadılar. Türk şirketler tüketim ürünlerini Doha’ya götürerek önemli bir rol üstlendi” ifadesini kullandı.

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