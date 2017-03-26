T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye S-400 füzesine neden ilgi duyuyor?

Natsionalnaya Oborona dergisinin baş editörü Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemine neden ilgi duyduğunu açıkladı

26 Mart 2017 02:47

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi almak istemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye, Saddam’ın hatasını yapmak istemiyor” diyen  Korotçenko şu ifadeleri kullandı:

 “Türkiye Rus S-400 füze sistemini almaya ilgi duyuyor. Bu füze sistemini satın alan herhangi bir ülke kendi hava sahasını tüm düşman hedeflerinden, çeşitli füze saldırılarından korumayı garantiye alıyor.”

 

'Türkiye, Saddam’ın hatasını yapmak istemiyor'

 

Rus uzman sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri sorunlu. Türkiye şu duruma düşmekten endişe ediyor: Eğer Türkiye batılı füze sistemi alırsa, olası herhangi bir çatışma durumunda özel sinyal ile bu füze sistemi devre dışı bırakılabilir. Yani kullanılmayacak bir rejime dönüştürülebilir. Onların (batılı füze sistemi) yazılım donanım sistemi var. Zira zamanında Saddam Hüseyin (Irak devrik lideri) bu tuzağa düştü. O zamanında çok sayıda Fransız füze sistemi aldı. Fakat ABD başkanlığındaki koalisyon güçlerinin saldırısı sırasında Saddam Hüseyin, elindeki sistemi devreye sokmaya çalıştı, ancak aniden radar ekranları söndü. Dolayısıyla füze sistemi kullanılmaz hale geldi. Irak’ı da bir kaç haftada işini bitirdiler.”

 

'Rusya aynı şeyi müşterilerine yapmaz'

 

Rusya’nın silah satın aldığı müşterilerine dürüst davrandığını önemle altını çizen Korotçenko, “Bizim teknoloji ise farklı. Biz kendi itibarımıza değer veriyoruz. Biz silah sattığımız zaman, müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda güzel askeri uygulama ve sonuçlarını garanti ediyoruz” ifadeler kullandı.

 

ETİKETLER

s 400rusyaİgor Korotçenkotürkiyesaddam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24