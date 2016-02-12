Türkiye rüzgâr enerjisinde bir basamak atladı

Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği, 2015’de yeni rüzgâr enerjisi santrali kurulumlarında dünyada 63 bin 690 megavat yeni kapasitenin eklendiğini açıklayarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası sıralamada 16.’lıktan 15.’liğe yükseldiğini ve bir basamak atladığını söyledi. Türkiye’nin de 955 MW yeni rüzgar kapasitesi eklenen Türkiye, dünyanın en büyük 10. yeni rüzgar türbini pazarı oldu.

Hürriyet’ten Merve Erdil’in haberine göre; petrol fiyatlarının düşmesi enerji piyasalarında hesapları alt üst etse de, güneş, rüzgâr ve diğer temiz enerji çeşitlerine yönelik yatırımlar devam ediyor. Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (WWEA) açıkladığı ön sonuçlara göre, 2015 yılında dünyada yeni rüzgar enerjisi tesislerinin kurulu gücü 63 bin 690 megavat (MW) olurken, böylece dünyadaki toplam rüzgar kapasitesi 435 gigavata (GW) ulaştı. Yüzde 17.2 ile rüzgar enerjisinde küresel büyüme hızı, 2014’teki yüzde 16.4’lık büyümeden daha yüksek oldu. Rüzgar enerjisindeki en önemli 15 piyasa içinde Brezilya, Polonya, Çin ve Türkiye, en güçlü büyüme hızlarının görüldüğü, en dinamik ülkeler oldu. WWEA Genel Sekreteri Stefan Gsänger, Türkiye’nin rüzgar enerjisinde uluslararası sıralamada 16.’lıktan 15.’liğe yükselerek, bir basamak atladığını söylerken, “Türkiye, 2015’de rüzgar kapasitesine 955 MW ekledi. Bu, 2015 yılında yeni rüzgar türbinleri için Türkiye’yi 10. en büyük pazar yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

Temiz enerjide rekor yıl

Varili 30 dolara düşen petrol fiyatları, fosil yakıt yatırımı yapan şirketlerinin hesaplarını alt üst etti. Milyar dolarlık onlarca proje askıya alınırken, petrol ve doğalgaz sektöründe binlerce kişi işten çıkarıldı. Peki, tüm bunlar yaşanırken, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji çeşitlerinde neler oldu? Güneş ve rüzgar enerjisi, geçtiğimiz yıl büyümeye devam etti. Ekonomi Bakanlığı’nın, “Ekonomi Blog”unda yer alan habere göre, 2015, temiz enerji yatırımlarında rekor yıl oldu. Bloomberg New Energy Finance’den tercüme edilerek yayımlanan habere göre, küresel temiz enerji yatırımları 2015’te 329 milyar dolara yükseldi. Yatırımların yanısıra, yenilenebilir enerji kapasitesinde bir önceki yıla göre yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Böylece 2015 yılında, yeşil enerji yatırımlarının kısıtlı kalabileceğine dair belirtiler olmasına rağmen, dolar bazında yatırımlar 2004 yılındaki yatırımların yaklaşık altı katına çıkmış oldu. Bloomberg’e göre, geçtiğimiz yıl yeşil enerji yatırımlarında yavaşlama beklentisinin dört nedeni bulunuyordu. Bunlardan birincisi, güneş fotovoltaik sistemlerinin daha da ucuz maliyetli olmasıydı. Zira aynı miktar yatırımla daha fazla kapasite artırımı yapılabilirdi.

İkincisi, doların güçlü seyretmesi, dolar dışı yatırımların dolar cinsinden değerinde düşüşe neden olabilirdi. Üçüncüsü, yeşil enerji yatırımlarının merkezi olan Avrupa ekonomisindeki zayıflığın devam etmesiydi. Dördüncü ve en kuvvetli beklenti ise fosil yakıt fiyatlarındaki düşüşün yeşil enerji yatırımlarına olumsuz yansıyabileceğiydi. Tüm bunlara rağmen 2015 yılında yeşil enerji sektörüne yapılan yatırımlar başta Çin, Afrika, ABD, Latin Amerika ve Hindistan’da büyük artışlar göstererek küresel çapta rekor seviyeye ulaşıldı. Bloomberg New Energy Finance Danışma Kurulu Başkanı Michael Liebreich, “Bu rakamlar, düşen petrol ve doğalgaz fiyatları nedeniyle temiz enerji yatırımlarının hız kesmesini bekleyen herkese çarpıcı, sert bir cevap oldu. Rakamlar, güneş ve rüzgar enerjisinin maliyetler açısından da giderek daha rekabet edebilir hale geldiğini gösteriyor” dedi.

3 yılda kapasite ikiye katladı

WWEA’nın açıkladığı sonuçlara göre, Çin 2015’te rüzgar enerjisinde liderliğini koruyarak, kurulu gücüne 33 GW yeni kapasite ekledi. Bu da dünya çapında yüzde 51.8’lik pazar payına karşılık geliyor. İkinci sırada yer alan ABD ise kurulu gücüne 8.6 GW kapasite ekleyerek, 2012’den bu yana en güçlü büyümeyi gördü. Yani düşen petrol fiyatlarının rüzgar enerjisi sektörü üzerinde olumsuz bir etkisi görülmedi. Rüzgar enerjisinin öncülerinden sayılan İspanya ise kurulu gücünü hiç artırmayarak, hayal kırıklığı yaşattı. Stefan Gsänger, “Rüzgar enerjisinde doğru politikalar olduğu sürece daha da hızlı büyüme mümkün.

Ancak bazı Avrupalı hükümetleri uyarmak zorundayız çünkü yenilenebilir enerji sektörlerindeki öncü rollerini riske atmak üzereler” dedi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) de Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu- Ocak 2016’yı açıkladı. Rapora göre, 2015’te 956 MW kapasiteli yeni santral işletmeye alındı ve toplamda kurulu güç 4 bin 718 MW seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakam 2014 yılında 3 bin 762 MW, 2013’te 2 bin 958 MW, 2012’de ise 2 bin 312 MW seviyesindeydi. Bu rakamlara göre üç yılda rüzgar enerjisi kapasitesi 2 katlık bir artış göstermiş oldu. Diğer yandan, birçok ülkede pompa fiyatlarında düşüşü beraberinde getiren ucuz petrole karşı, elektrik veya petrolle çalışan hibrit araç gibi yeni temiz enerji teknolojilerinde duraksama bekleniyor.

En büyükler arasında Güriş

2015 yılı içinde yapılan dünyada yapılan en büyük rüzgâr enerjisi yatırımı 1.6 GW’lık kapasite ile 2.2 milyar dolarlık Nafin Mexico; en büyük solar fotovoltaik yatırımı 294 MW’lık kapasite ile 744 milyon dolarlık Silver State South Projesi ve en büyük solar termal yatırımı 350 MW’lık kapasite ile 1.8 milyar dolarlık NOORo (Fas) oldu. En büyük biyokütle projesi 330 MW’lık kapasite ve 2.3 milyar dolarlık yatırım ile Brezilya’daki Klabin Ortiguera Tesisi olurken, en büyük jeotermal yatırımı ise 170 MW’lık kapasite ve 717 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’deki Güriş Efeler oldu.