Türkiye rüzgar enerjisinde 11'inci sırada

T24 - Rüzgar enerjisinden elektrik üretim kapasitesi 2007 yılı sonunda sadece 147 megavat (MW) olan Türkiye, son 3 yılda yaptığı atakla geçen yıl sonunda bu rakamı bin 329 megavata yükselterek Avrupa'da 11'inci sıraya tırmandı.





Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin verilerine göre, 2009 yılında 801 megavat kapasitesiyle Avrupa'da 13'üncü sırada bulunan Türkiye, son 1 yılda üretim kapasitesini, 528 megavat ilaveyle yüzde 66 artırırken Yunanistan ve Avusturya'yı geride bıraktı.





Geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisinde 27 bin 214 megavatla Almanya ve 20 bin 676 megavatla İspanya başı çekerken, Türkiye'nin önünde sıralanan diğer ülkeler 5 bin 797 megavatla İtalya, 5 bin 660 megavatla Fransa, 5 bin 204 megavatla İngiltere, 3 bin 752 megavatla Danimarka, 3 bin 702 megavatla Portekiz, 2 bin 237 megavatla Hollanda, 2 bin 163 megavatla İsveç ve bin 428 megavatla İrlanda oldu.





Geçen yıl rüzgar enerjisi kapasite artışında 528 megavatla Türkiye, İspanya (bin 516 MW), Almanya (bin 493 MW), Fransa (bin 86 MW) İngiltere (962 MW) İtalya (948 MW) ve İsveç'in (604 MW) ardından 7'inci sırayı aldı. Türkiye dahil Avrupada toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl devreye giren 9 bin 883 megavat ilave kapasiteyle toplamda 86 bin megavata ulaştı.





2010 sonu itibariyle AB'de elektrik üretiminin yüzde 26'sı (231 bin MW) kömür, yüzde 24'ü (212 bin MW) doğalgaz, yüzde 15'i (127 bin MW) nükleer, yüzde 14'ü (121 bin MW) hidroelektrik ve yüzde 10'ü (84 bin MW) rüzgar santrallerinden karşılanıyor.





Rüzgar enerjisinde dünyada başı 42 bin megavatla Çin ve 37 bin megavatla ABD çekerken Almanya üçüncü sırada bulunuyor.



