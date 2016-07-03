Türkiye, Rusya'yla 7 bin kişilik IŞİD listesini paylaştı

Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısının ardından MİT ve Rus istihbahat servisi anlık bilgi paylaşımına başladı. IŞİD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve Türkiye’ye giriş yasağı konulan 7 bin kişilik liste Rusya ile paylaşıldı. Rus istihbaratı da Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen Ruslarla ilgili bilgi verdi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısıyla birlikte Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen veya yasadışı yollardan tekrar Türkiye’ye dönen yabancı uyrukluIŞİD’lilerin oluşturduğu tehdit yeniden gündeme geldi. İstihbarat birimlerine göre, eylemlerini Türkiye’ye yönlendiren yabancı savaşçılardan en büyük tehdidi Rus kökenli Kafkas savaşçılar oluşturuyor. MİT ve Rus istihbarat servisi, yabancı savaşçıların takibi konusunda 2015 yılında iki kez bir araya gelirken, İstanbul saldırısından sonra da anlık bilgi paylaşımına başladı.

Türkiye'ye sızdılar



İstihbarat birimlerince hazırlanan raporda, Türkiye’ye sınırındaki Menbiç- Azez hattında sıkışan IŞİD içerisinde bulunan yabancı savaşçıların, Türkiye için büyük tehdit oluşturduğu belirtilirken, söz konusu çatışma bölgesiyle bağlantılı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye sızdığına dikkat çekildi. IŞİD bağlantılı yabancı uyruklu eylemcilerin, Türkiye’nin sınırı kapatması, havalimanı, terminaller ve limanlarda aldığı önlemler ve koalisyon güçlerine destek vermesi nedeniyle eylemlerini Türkiye’ye yönlendirdikleri kaydedildi. Türkiye’ye sızan yabancı savaşçılardan en büyük tehdidin Rus kökenli Kafkasların oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Rus pasaportu çıkınca



Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıyı yapan teröristlerden Rakim Bulgarov ve Vadim Osmanov’un Rus pasaportu taşımasının ortaya çıkması iki ülke istihbaratını yeniden harekete geçirdi. 2015 yılı içerisinde IŞİD ile mücadele konusunda üst düzey 2 görüşme yapan MİT ile Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Atatürk Havalimanı’ndaki saldırı sonrasında da istihbari bilgi paylaşımında bulundu. MİT-FSB istihbarat paylaşımının ardından iki ülke arasında ‘anlık bilgi paylaşımı’ noktasında anlaşmaya varıldı. IŞİD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Rusya ve Rusya’ya bağlı federasyonlar ile eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne bağlı ülkerlerden Türkiye’ye giriş yasağı konulan 7 bin kişilik liste paylaşıldı. FSB de IŞİD ile bağlantılı olan ve Türkiye üzerinden Suriye’ye geçtiğini değerlendirdiği Rus vatandaşlarla ilgili Türkiye ile bilgi paylaşımında bulundu.

Eylemci listesi de paylaşıldı



Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları belirlenen ve eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu canlı bomba veya bombalı eylem hazırlığındaki istihbarat takibinde olan kişilerin isim listesi de iki ülkenin istihbaratları arasında paylaşıldı. İki ülkenin ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte bu ay içiresinde istihbarat paylaşımı noktasında üst düzey görüşmelerin yapılacağı da kaydedildi.

Yeni hücre yapılanması



IŞİD’in Türkiye’ye gönderdiği yabancı uyruklu eylemcilerinin Türkiye içerisinde yeni bir hücre yapılanmasına gittiği, çatışma bölgesiyle bağlantılı ve Türkiye’deki hücre yapılanmasından bağımsız hareket ettiklerine de dikkat çekildi. IŞİD’li yabancı uyruklu eylemcilerin, küçük gruplar halinde bağımsız hücrelerde kaldıkları, iletişim kanalları üzerinden şifreli olarak örgütün Rakka’da bulunan merkezi komutasıyla bağlantıya geçtikleri, talimatları da doğrudan buradan aldıklarına vurgu yapıldı.

Saldırı uyarısı



MİT ve Emniyet istihbaratın, mayıs ve haziran ayında hazırladığı ve tüm birimlere gönderdiği istihbarat raporunda, DEAŞ’ın (IŞİD) etkili ve büyük saldırı yapmayı planladığı, eylem için görevlendirilen yabancı uyruklu teröristlerin yasadışı yollardan ülkeye giriş yapmış olabileceğinin değerlendirildiği, Birleşmiş Milletler noktalarının, güvenlik güçlerinin bulunduğu binaların, İncirlik’teki Amerikan güçlerinin, Amerikan veya koalisyon gücünde yer alan ülkelerin büyükelçiliklerinin, Antalya, İstanbul veyaAnkara’da yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bölgelerin ve turistik alanların hedeflendiğini belirtildiği öğrenildi.

Yeni yöntem 'temiz' kimlik



Türkiye’nin sınır kapıları, havaalanları ve terminallerde yaptığı takiplerin ardından terör örgütü IŞİD’in yabancı eylemcilerinin geçişinde sıkıntıya düştüğü, artan denetimleri aşmak için yeni plan devreye soktuğu belirtilerek, IŞİD’in canlı bomba ve silahlı eylemcileri herhangi bir istihbarat takibine takılmayan kişilerden seçtiği, böylece bu kişileri sığınmacı-mülteci olarak sınırdan geçirmeye çalıştığı kaydedildi. İstihbarat raporlarında canlı bomba, bombalı ve silahlı eylem için Suriye’yi terk eden IŞİD’li teröristlerin ya yasadışı yollardan ya da hazırlanan sahte kimliklerle sığınmacılar arasında 2. ülkelere geçiş yapmaya çalıştığına da değinildi.