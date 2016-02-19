''Türkiye Rusya'ya karşı NATO'ya güvenmesin''

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye'yi "Rusya'yı askeri bir gerginliğe kışkırtması halinde NATO'nun desteğine güvenmemesi gerektiği" konusunda uyardı.

Hürriyet'in Spiegel Online'dan aktardığı habere göre, Asselborn, Lüksemburg'un da üyesi olduğu NATO'nun, her halükârda Türkiye'yi desteklemeyeceğini savundu.

Lüksemburglu bakan, NATO'nun, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle çıkabilecek bir askeri çatışmanın içine kendini çektirmeyeceğini söyledi.

Diğer NATO müttefiklerini temsilen konuştuğunu belirten Asselborn, desteğin “sadece bir üye ülke açık bir biçimde saldırıya uğrarsa” geçerli olacağını belirtti.