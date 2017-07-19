Türkiye, Rusya’dan S-400 füzeleri alıyor: Gerçek mi, Batı’ya şantaj mı; bu akşam Tele1’de tartışılacak

Batı ile arası bozulan Türkiye, Rusya ile ilişkilerini çok yönlü olarak geliştiriyor. Suriye’de işbirliği, ticaretin güçlendirilmesi, turizmin yeniden canlandırılması, enerji projelerinin hayata geçilmesi derken, şimdi de askerî ticaret alanında önemli bir adım olgunlaşıyor. Ankara, Moskova’dan S-400 füze savunma sistemi satın almak istiyor. Son günlerde hem Rus hem de Türk tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, füze alışverişinin tamamlanmasının önünde çok az engel kaldı.

Türkiye gerçekten de 2,5 milyar dolar verip Rusya’dan S-400 füzeleri alacak mı? Bunun için Moskova’dan 1,5 milyar dolarlık kredi istiyor mu? Yoksa bütün bunlar, Batı’ya karşı kullanılan bir blöf ve şantaj mı?

Bu konu, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında ele alınacak.

Bir başka konu: Suriye’deki son gelişmeler nedir? Körfez Krizi nereye gidiyor? Astana süreci ve “Rusya-Türkiye-İran” üçlüsünün çabaları hangi aşamada? Türkiye, Ortadoğu’da yeni bir bataklığa mı sürükleniyor?

Gazeteci Tatyana Yavuz’un sunumuyla Türkiye’deki Rusça konuşan insanların yaşamından kesitler... Kültürel etkinlikler... Kısa haberler ve basın özetleri... Dünyadan ilginç görüntüler... Rus kadınlarının kılıç dansı... Ve başka haberler de program seyircilerini bekliyor...

Moskova Devlet Üniversitesi'nden Dr. Kerim Has, Türkiye’de yaşayan Rus araştırmacı ve köşe yazarı İvan Starodubtsev, uzman psikolog Tatiana Öğütçü ve tercüman Fadime Ülgen programa canlı yayında konuk olarak katılıyorlar.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.