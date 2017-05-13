Türkiye, Rusya'dan S-400 füzeleri alacak mı, yoksa NATO'ya mesaj mı veriyor? Bu akşam Tele1'de tartışılacak

Türkiye, uzun süredir Rusya’nın ürettiği S-400 füze savunma sistemleriyle ilgileniyor. Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara bakılırsa, Moskova ile S-400 pazarlıkları son aşamaya yaklaştı ve yakında füzeler satın alınacak.

Bu senaryo gerçekçi mi? NATO üyesi Türkiye, “karşı cepheden” böyle bir silah alabilir mi? Yoksa son zamanlarda Batı ile ilişkileri bozulan Ankara, S-400 pazarlıkları haberleriyle NATO’ya mesaj vermeye mi çalışıyor?

S-400 füze savunma sistemi nedir? Ne işe yarar? Fiyatı ne civardadır? Batı’daki muadili hangisidir?

Bu konu, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programının ana bölümlerinden birini oluşturacak.

Ayrıca Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili son gelişmeler, Rusya’da ve Türkiye’de 9 Mayıs kutlamaları, 30 yıl önce Kızıl Meydan’a uçakla inen Alman Mathias Rust ile ilgili bir çalışma, basın özetleri ve haberler, Dünyanın Öteki Yüzü programının gündeminde olacak.

Programa Rusya Diplomatik Akademisi Şarkiyat Anabilim Dalı Bölüm Başkanı, Prof. Aslambek Mozloyev, savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır ve Moskova’dan yazar Hakkı Yazıcı canlı yayında konuk olarak katılacak.

Bugün 16. bölümü yayınlanacak olan Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini izlemek için tıklayın

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.