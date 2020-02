Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak

Türkiye, daha önce et ithalatı gerçekleştirdiği Polonya, Fransa ve Bosna Hersek’ten sonra şimdi de Rusya’dan kırmızı et satın almaya dönük hazırlıklara başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev’in Rus şirketlerinin ürettiği kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin Türkiye’ye ihracatının en yakın zamanda başlamasını beklediklerini söylemesi, sektörde tepkiye yol açtı. Türkiye ile Rusya’nın 2015’te yaşadığı uçak krizinin ardından Rusya’nın Türk ürünlerine getirdiği yasağı gevşetmesinin birtakım zorunluluklar yarattığına dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, bu zorunluluklardan birinin Türkiye’nin Rusya’dan kırmızı et ithal etmesi olduğunu dile getirdi. Bu zorunlulukla Rusya’dan temin edilecek kırmızı et ithalatının ilk kez yaşanacağını ifade eden Atalık, “Bu ithalatın kısa dönemle kalacağını da sanmıyorum. Çünkü hayvancılık politikamız üretmeye değil; ithal etmeye dayalı. Rusya’nın fazlalık teşkil eden tüm etlerini satın alıncaya kadar devam edecektir” dedi.

Çözüm değil

2017’deki kırmızı et ithalatının tamamının Polonya’dan yapıldığını hatırlatan Atalık, Türkiye’de tüketime yetecek kadar et üretimi yapılamayıp, çözümün ithalatta bulunmasını eleştirdi. Atalık, “Türkiye, gerek canlı hayvan ithalatı gerekse kırmızı et ithalatında tüm dünya ülkelerini araştırıyor, ithal etmekte zorlanmıyor. Görünen o ki alım yapılan ülkelere şimdi de Rusya dahil edilmiş. Fakat üreticiyi zora sokan bu hayvancılık politikası nereye kadar devam edecek?” diye konuştu.

Moskova duyurdu

Sektör temsilcileri hayvancılıktaki ithalat politikasına bir an önce son verilip yerli üreticinin desteklenmesi isteklerini yinelerken, Rusya Tarım Bakanı Tkaçev ise Türkiye’ye ihracatın başlayabilmesi için Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un Türk yetkililerle sürekli temasta bulunduğunu kaydetti. Tkaçev, söz konusu ürünlerin yakın zamanda Türk pazarına girmesini ve Türk tüketiciler tarafından beğenilmesini umduğunu belirtti.

Moskova balık da satacak

Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye-Rusya Dış İlişkiler verilerine göre Türkiye, deniz ürünlerinde Rusya’ya ihracatçı konumdayken, Rusya Tarım Bakanı Tkaçev’in Türkiye’ye kırmızı etin yanı sıra deniz ürünleri de ihraç edeceklerini açıklaması ‘Türkiye ihracatçı konumdan ithalatçı pozisyona mı düşüyor’ sorusunu gündeme getirdi. Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesindeki verilere göre Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği balık (taze veya soğutulmuş) ihracatı 2015 ve 2016’da 34 milyon dolar iken; 2017’de bu rakam 37 milyon dolara çıktı. Türkiye, Rusya’ya 2017’de 332 milyon dolarlık turunçgil ihracatı, 123 milyon dolarlık üzüm ihracatı gerçekleştirirken; aynı yıl bu ülkeden 582 milyon dolarlık buğday ve mahlut, 171 milyon dolarlık mısır ve 47 milyon dolarlık nişastalık, şeker pancarı, şeker ve içki sanayiinin artık ve posaları ithalatı gerçekleştirdi