Türkiye, Rusya ve Katar'dan 'Suriye'de ayrılıkçılıkla mücadele' mutabakatı

Türkiye, Rusya ve Katar, Suriye'de siyasi çözüm amacıyla Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenledi. Ortak bildiride, üç ülkenin 'Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele konusunda anlaştığı' açıklandı. Bildiride, Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarında 'dış müdahale olmadan yapıcı angajmana verilen desteğin teyit edilmesi' de dikkat çekti. Üç ülkenin bakanları bundan sonra Suriye hakkında düzenli istişarelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'da düzenlenen basın toplantısında, "PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son 2 ayda 25'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek. Üçlü toplantılarımızı, istişareleri bundan sonra düzenli yapacağız... Bir sonraki toplantı Türkiye'de olacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya, Türkiye ve Katar'ın müşterek hedefleri, az önce kabul ettiğimiz ortak bildiride belirtildi. Bildiride, terörün her türlüsüyle mücadele etme, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit altına atan ayrılıkçı planlara karşı koyma konusundaki kararlılık teyit edildi" dedi.

Suriye'de 10 yıl önce başlayan iç savaşta çatışmalar son aylarda neredeyse tamamen dururken, yeni bir anayasanın hazırlanması için kurulan Birleşmiş Milletler gözetimindeki anayasa komisyonu müzakereler yürütüyorlar.

İç savaşta muhalifleri destekleyen ve Suriye'nin kuzey batısının bir kısmını kontrolü altında bulunduran Türkiye, Suriye'deki çatışmaların durması için Rusya ve İran ile düzenli temas halindeydi. Çavuşoğlu'nun açıklaması düzenli temas kurulan ülkelerin arasına Katar'ın da katılacağına işaret ediyor.