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Dünya

Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak Suriye kararı

Suriye hükümeti Türkiye'yi görüşmeleri olumsuz yönde etkilemekle suçladı

05 Temmuz 2017 19:59

Suriye’de altı yılı aşkın süredir devam eden savaşa diplomatik çözüm bulunması amacıyla düzenlenen 5. Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri "çatışmasızlık bölgeleri"ne ilişkin ayrıntıları görüşmek için Ortak Çalışma Grubu oluşturma ve gelecek ay yeniden bir araya gelme kararı aldı. 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısı sona erdi.  

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Türkiye, Rusya, İran, Suriye hükümeti ve muhalefet heyetlerinin katıldığı toplantının kapanış bildirisini okudu. Abdrahmanov, çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili operasyonel ve teknik usülleri sonuçlandırmak üzere, Ortak Çalışma Grubu’nu görevlendirdiklerini duyurdu.

Astana 6 toplantısı ağustosta

Abdrahmanov, Ortak Çalışma Grubu’nun 1-2 Ağustos'ta İran'da toplanacağını, Astana 6 toplantısının ise Ağustos'un son haftası yapılacağını dile getirdi. 

Suriye’nin BM temsilcisi Beşar Caferi ise, Türkiye’nin Astana’daki görüşmeleri olumsuz yönde etkilediğini ve bu nedenle görüşmelerde yeterli ilerlemenin sağlanamadığını söyledi. 

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